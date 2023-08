Bomba Claudio Amendola, ritorno ‘di fiamma’ inaspettato: i fan al settimo cielo | Nessuno ci sperava più

L’attore Claudio Amendola si è lasciato andare ad un annuncio clamoroso e che farà senza dubbio gioire tutti i suoi fan.

Claudio Amendola è uno degli attori più amati dal pubblico italiano da parecchi anni ormai.

Nella sua lunga carriera ha prestato il suo volto a personaggi divenuti iconici sia per quanto riguarda il mondo del cinema che quello delle fiction.

Di recente è tornato sul piccolo schermo per alcuni ruoli che hanno stupito in positivo i fan dell’attore ed il pubblico generalista.

Per questo motivo senza dubbio farà gioire molti l’ultima rivelazione arrivata dall’attore in merito ad uno di questi progetti che a quanto pare avrà un seguito ma vediamo di cosa si tratta

Claudio Amendola, tutta la verità sull’ultimo progetto: cosa succede

Nel corso della precedente stagione televisiva, il noto attore ha prestato il suo volto al protagonista di una nuova fiction ossia Il Patriarca. In questo sceneggiato Amendola ha indossato i panni di Nemesio detto “Nemo” ossia un imprenditore invischiato nei traffici illeciti e malato. Durante tutti gli episodi l’obiettivo dell’uomo era mantenere in vista gli affari e trovare anche il suo degno sostituto.

Il finale di stagione si è rivelato essere non del tutto conclusivo. Per questo motivo si è scatenata la polemica quando Raniero Monaco di Lapio, uno degli attori della fiction, ha rivelato della decisione di non realizzare una seconda stagione. I commenti negativi non sono mancati ma a quanto pare di recente le cose sono cambiate visto che Amendola ha parlato di grandi novità.

Il Patriarca, le parole di Amendola: novità incredibile

Il portale Davide Maggio ha in queste ore riportato di una clamorosa rivelazione da parte del noto attore. Amendola di recente ha infatti ammesso: “Sto preparando Il Patriarca 2“. Stando quindi a questa sua incredibile ammissione, la nota fiction tornerà in onda in prima serata su Canale 5 anche se non è dato sapere quando. Le riprese non sono ancora cominciate e con ogni probabilità bisognerà attendere ancora un po’.

In ogni caso si tratta di un risvolto del tutto clamoroso considerate le dichiarazioni di Raniero arrivate alcuni mesi fa. Si tratta comunque di una decisione in cui tutti speravano visti gli ascolti che sono parsi in netto calo nel corso delle puntate ma in ogni caso negli standard della rete. Inoltre il finale aperto avrebbe senza dubbio lasciato l’amaro in bocca al pubblico. Quindi al momento sembra confermata una seconda stagione ma è presto per dire se sarà l’ultima o se ci sarà un capitolo ulteriore.