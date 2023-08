Stefano De Martino e Belen, un nuovo ‘triangolo’ all’orizzonte: tra di loro c’è una conduttrice famosissima

Una nota conduttrice sembra decisa ad occuparsi della vita privata di Stefano De Martino: lo vuole di nuovo con Belen.

La vita privata di Stefano De Martino non smette di stupire e questo a causa dell’ennesimo colpo di scena.

Il conduttore è infatti di nuovo in crisi con la moglie Belen Rodriguez e questa volta a causa di un tradimento della donna.

Una storia ancora poco chiara visto che ogni giorno vi è una nuova indiscrezione con cui fare i conti.

Nonostante questo la coppia potrebbe avere una nuova possibilità e questo grazie all’impegno di una nota conduttrice che sembrerebbe essere pronta a scendere in campo per farli riappacificare. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Stefano De Martino, l’ennesima crisi con Belen: interviene la conduttrice

In tutti questi anni il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è più di una volta entrato in crisi. I due si sono presi delle pause e questo a causa di alcuni presunti tradimenti dell’ex ballerino con alcune colleghe quali Alessia Marcuzzi. Proprio durante una di queste pause la Rodriguez ha avuto una storia importante con Antonino Spinalbese e dato alla luce la piccola Luna.

Nonostante questo Belen e Stefano un anno e mezzo fa sono tornati insieme con il sogno di allargare la famiglia. Le cose invece sono precipitate all’improvviso e questa volta a causa di un presunto tradimento della conduttrice argentina con il suo amico Elio. Una versione della storia che nessuno ha confermato ma i due hanno di recente trascorso del tempo insieme. In tutto questo però vi è una terza persona che sembra non volersi arrendere all’idea e si tratta di Maria De Filippi.

Maria De Filippi, obiettivo Cupido: la clamorosa indiscrezione

Il settimanale Nuovo ha affrontato ancora una volta l’ennesimo addio tra i due conduttori. Nel dettaglio ha riportato della recente rivelazione di un noto autore televisivo il cui nome però resta avvolto nel mistero. Questi avrebbe infatti rivelato: “Maria (De Filippi, ndr) per loro è come una mamma. Sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare“.

Secondo le parole di questo autore non ci sarebbe stato alcun tradimento ma a quanto pare solo una lite dovuta a due caratteri completamenti diversi. Allo stesso tempo questo autore avrebbe anche rivelato delle intenzioni di Maria che dal primo giorno li ha seguiti ed anzi proprio il suo format Amici ha permesso ai due di incontrarsi.