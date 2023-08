Lady Diana ne sarebbe sconvolta, grave sfregio dei figli William ed Harry: un gesto ripugnante

Spunta un retroscena inaspettato sui Principi William ed Harry che non onora il passato della loro madre Lady Diana: cosa è successo.

In più di una occasione esperti di corte e tabloid inglesi hanno parlato di alcune scelte di Willam ed Harry influenzate dagli insegnamenti della loro madre.

Tra questi per esempio la decisione di Harry di non adeguarsi del tutto alle regole di corte oppure la scelta di William per quanto riguarda l’educazione dei suoi figli.

In tal senso Lady Diana è sempre stata vista dai figli come un esempio su come comportarsi in pubblico ed in privato. Proprio per questo una clamorosa indiscrezione arrivata di recente ha suscitato indignazione e questa novità vede come protagonisti i Principi.

A quanto pare i due non hanno seguito l’esempio della madre per quanto riguarda un rapporto di amicizia molto speciale ma vediamo nei dettagli di cosa stiamo parlando.

William ed Harry, lo sfregio a mamma Diana: cosa viene fuori

Da diverso tempo ormai i tabloid e giornali scandalistici inglesi stanno passando in rassegna le amicizie dei due principi. In particolare Harry è finito nell’occhio del ciclone a causa di una presunta lite sia con i coniugi Beckham che con l’attore George Clooney e la moglie Amal. A quanto pare però non è finita qui e questa volta anche William è coinvolto.

A quanto pare infatti sia il duca del Sussex che il nuovo erede al trono non sarebbero più in buoni rapporti con il noto cantante inglese Elton John. Una clamorosa indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole visto che l’artista è stato in passato un grande amico di Lady Diana. Questi si è anche esibito in occasione dei suoi funerali con una emozionante esibizione ancora impressa nella memoria di tutti.

Elton John ai ferri corti con i Principi: i dettagli della clamorosa indiscrezione

Il tabloid inglese Daily Mail ha quindi riportato di questo clamoroso retroscena. Secondo una recente indiscrezione i due fratelli ed il noto cantante si sarebbero allontanati. Una conferma in tal senso sembrerebbe essere il mancato invito a William ed Harry in occasione dell’AIDS Foundation’s Annual Accademy Awards Viewing Party organizzato proprio dal cantante con scopo benefico in occasione degli Oscar.

Un evento molto importante in quanto legato ad un argomento che ha visto il cantante sempre in prima linea ed anche la stessa Diana. Tutti si aspettavano quindi di vedere i due fratelli o almeno uno dei due all’evento ed invece le cose non sono andate così.