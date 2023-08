Elisabetta Gregoraci, la sua casa è un vero gioiello: è lei la vera principessa di Montecarlo

Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sua splendida dimora a Montecarlo? Degna di una vera principessa come lei.

Elisabetta Gregoraci ha stupito di nuovo una volta i suoi numerosi estimatori,. Non lo ha fatto tramite un suo nuovo scatto, dove ha messo ancora una volta in luce la sua ragguardevole bellezza e fisicità da 10 e lode, ma mostrandoci la sua casa. Come ben sappiamo è sita a Montecarlo. Qui trascorre moltissimo tempo per ricaricare le pile e rilassarsi come si deve.

Il tutto in compagnia del figlio Nathan Falco, nato nel corso del suo matrimonio, finito da tempo, con l’imprenditore Flavio Briatore. I due sono rimasti in ottimi rapporti e si vogliono tutt’ora molto bene. Nonostante Elisabetta sia legata sentimentalmente parlando a Giulio Fratini, pare che lì abiti da sola e col figlioletto.

La sua non è ovviamente una dimora qualunque, ma una villa da mille e una notte. Tra l’altro durante l’arrivo della pandemia e dei vari lockdown che si sono succeduti, lei ci ha mostrato in modo ancora più generoso il suo nido, rivelandoci pure la sua palestra privata, dove si allenava con costanza ogni giorno.

Elisabetta Gregoraci, una dimora super chic a Montecarlo

Tuttavia sono altri gli scatti della sua dimora che hanno lasciato di stucco i suoi followers. Per prima cosa dobbiamo dire che lei l’ha arredata con un certo gusto ed infinita eleganza. Lo stile predominante è il minimal e anche quando siamo nel periodo natalizio e lei addobba casa non eccede mai in tale direzione.

Il colori predominanti sono il bianco e il nero, perfettamente bilanciati fra di loro. L’ambiente è ampio, spazioso e molto luminoso. Lei ci ha mostrato molti interni e alcune stanze in particolare, dove trascorre la maggior parte del tempo. Tra le peculiarità è il fatto che lei abbia voluto addobbare le pareti chiare con molti quadri dalle cornici moderne e da tantissime sue fotografie in bianco e nero in compagnia anche di Nathan.

Un tripudio di bianco e nero

Ely ci ha invitato nel suo salotto, dove fa bello sfoggio un ampio e comodissimo divano rigorosamente bianco, in pandant con le tende. In cucina possiamo ammirare un tavolo bianco abbinato a delle seggiole bianche e nere. Nello studio invece possiamo trovare mobili a cassettoni, sempre total black, così come ampi tappeti.

C’è tanto spazio pure per il legno chiaro, così come per il parquet nella stessa identica tonalità. Grande rilevanza hanno pure per le piante e i fiori, che sono grandi passioni della Gregoraci. Splendido è poi il suo ampio balcone, così come la sua scalinata interna dove sovente lei ama posare come una vera e propria diva.