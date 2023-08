Doccia fredda per Fabio Fazio, gli hanno portato via tutto: “Hanno l’esclusiva” | Nuova polemica contro la Rai

Il conduttore Fabio Fazio è di recente finito al centro di una nuova polemica con la Rai: gli hanno davvero portato via tutto.

Nel corso degli ultimi mesi Fabio Fazio è più volte finito al centro dell’attenzione e questo a causa di quanto accaduto con la Rai.

Lo scorso mese di maggio le parti in gioco hanno infatti messo fine alla loro decennale collaborazione scatenando il caos ma soprattutto dando il via ad un clamoroso bracco di ferro.

Archiviata questa lunga parentesi della sua carriera, Fazio ha cambiato luogo di lavoro e da settembre sarà un volto di Discovery. Con la collega Luciana Littizzetto sarà al timone di una nuova edizione di Che Tempo che Fa ma sul Nove.

Nonostante i diretti interessati sono quindi a lavoro su nuovi progetti, il braccio di ferro continua e di recente è arrivata una nuova frecciatina da parte del conduttore.

Fabio Fazio, braccio di ferro con la Rai: un caso clamoroso

Dopo le frecciatine iniziali si sono scatenati due nuovi casi. Il primo legato alla gestione dei social del noto programma e che la Rai ha deciso di chiudere togliendoli anche a Fazio. Una mossa dovuta secondo la rete visto che i profili sono di sua proprietà ma Fazio non si è detto dello stesso avviso ed anzi ha invitato i vertici a ridarglieli. Questo anche perché vi erano già milioni di utenti che in questo modo rischiano di andare persi.

Una brutta storia che avrà delle conseguenze per il conduttore che così rischia di dover davvero cominciare da zero e non è finita qui. Il braccio di ferro rischia infatti di durare ancora molto e questo a causa di una nuova frecciatina arrivata dal conduttore alla Rai e andata addirittura in onda.

Rai, l’accusa di Fazio: scoppia il caso

I social del Nove hanno deciso di mandare in onda il nuovo promo della prossima edizione del format Che Tempo che Fa in programma a partire da domenica 15 ottobre. Nelle immagini in questione si vede Fazio sottolineare: “Luciana è un dettaglio…mancano i pesci per l’acquario ma il resto è al suo posto“. La collega chiede quindi: “Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là?“.

Fazio nel promo specifica: “Sono rimasti perché hanno l’esclusiva. Ci ho parlato ma loro muti…“. Con ironia il conduttore ha quindi fatto notare come la rete televisiva di Viale Mazzini si sia appropriata di tutto. Una stoccata al veleno e chissà se adesso la Rai deciderà di rispondere.