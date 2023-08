Michelle Hunziker, il suo ex marito ha ormai voltato pagina: paparazzato proprio con lei

La conduttrice Michelle Hunziker costretta a fare i conti con una foto inaspettata del suo ex marito: ecco chi è stato visto

La vita sentimentale di Michelle Hunziker non è mai passata inosservata ed allo stesso tempo non è mai stata semplice. In questi anni ci sono stati tre uomini molto importanti nella sua vita ma con tutti e tre le cose sono finite male.

Prima la relazione scandalo con Marco Predolin quando era ancora minorenne e lui aveva 26 anni più di lei.

Poi il primo matrimonio naufragato con il cantante Eros Ramazzotti ed infine il recente divorzio dal secondo marito Tomaso Trussardi.

Proprio il noto imprenditore e stilista di recente è tornato al centro della scena e questo a causa di una foto che lo vede protagonista con un volto noto della televisione e dei social.

Michelle Hunziker, il matrimonio ed il divorzio da Tomaso: il colpo di scena

Michelle e Tomaso sono usciti allo scoperto come coppia nel lontano 2011. Due anni più tardi la conduttrice ha dato alla luce la loro prima figlia Sole mentre nel 2015 è nata la loro seconda figlia Celeste. La coppia ha scelto invece di unirsi in matrimonio nel 2014 con una cerimonia che ha per giorni riempito i più famosi settimanali. Questa unione è durata diversi anni prima della decisione di separarsi arrivata invece nel 2022.

Dopo l’annuncio non sono mancate le ipotesi sul motivo dietro questo clamoroso colpo di scena. La prima a finire sotto accusa è stata proprio la conduttrice e questo perché dopo pochi mesi è stata vista in compagnia dell’ex gieffino Giovanni Angiolini ma la loro storia non è durata molto. Di recente invece Tomaso è stato paparazzato ed anche lui con una ex protagonista del GF Vip.

Tomaso Trussardi, il legame con l’ex gieffina: cosa viene fuori

Lo scorso sabato 29 luglio in quel di Paestum è andato in scena un evento legato alla moda. Per l’occasione sono arrivati anche Tomaso Trussardi del noto ed omonimo marchio e soprattutto Dayane Mello in qualità di nota modella. Il primo ha preso parte all’evento per ricevere un premio mentre l’ex gieffina è stata scelta dalla macchina organizzativa come madrina della serata.

I due si sono incontrati nel backstage dell’evento ed hanno scattato una foto particolare con la Mello in braccio a Trussardi. Uno scatto spiritoso ma che ha subito scatenato gli utenti dei social che hanno visto i due molto intimi ed hanno già ipotizzato un possibile flirt in corso.