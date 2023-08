Pier Silvio Berlusconi pugnalato alle spalle | La famosissima lo ha sbugiardato: “Mi ha chiesto di farlo”

Una nota giornalista ha rivelato cosa Pier Silvio Berlusconi e i vertici della rete Mediaset le hanno chiesto di fare.

Non ci sono più dubbi su quanto sta per accadere in casa della rete televisiva Mediaset. La prossima stagione televisiva sarà diversa dal solito e secondo i piani dei vertici ci sarà meno trash soprattutto nel pomeriggio ed in prima serata.

Seguendo questo obiettivo sono state prese alcune decisioni del tutto inaspettate come l’addio dell’ultimo minuto alla conduttrice Barbara D’Urso che non sarà più al timone di Pomeriggio 5.

Non è però finita qui perché la rete ha deciso di apportare alcuni cambiamenti anche in prima serata.

Nel dettaglio si tratta del coinvolgimento di una nota giornalista in un ruolo per lei inedito e in un format molto importante ma andiamo con ordine.

Pier Silvio Berlusconi, grande cambiamento in prima serata: i coinvolti

Come abbiamo detto Berlusconi è deciso ad apportare grandi cambiamenti nella prima serata di Canale 5 e questo a partire dal Grande Fratello. Il reality sarà diverso dalle edizioni precedenti a partire dal cast che sarà composto da volti noti e persone comuni. Ci saranno però grandi novità anche in studio e questo anche per quanto riguarda il ruolo dell’opinionista.

In vista della prossima edizione è stata già annunciata una incredibile novità ossia la presenza della sola giornalista Cesara Buonamici. Un arrivo che ha stupito tutti ed in particolare il pubblico che non sa davvero cosa aspettarsi. A tal proposito è intervenuta la stessa giornalista che ha finalmente deciso di rompere il silenzio per fare alcune precisazioni ma vediamo nel dettaglio quanto ha dichiarato.

Cesara Buonamici, le sue parole sul GF: come sono andate le cose

Lo storico volto del TG5 ha di recente deciso di parlare di questa nuova esperienza in arrivo per lei. Nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato come sono andate le cose: “GF? Non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Poter arricchire la tua competenza professionale è una bella occasione. Poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…“.

La giornalista ha poi rivelato cosa si sono detti con Berlusconi: “Una conversazione semplice. C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da anni e la reciproca comprensione arriva in fretta“. A quanto pare quindi la trattativa tra le parti non è andata per le lunghe e la giornalista ha subito accontentato la richiesta dei vertici della rete.