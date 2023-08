Sonia Bruganelli, la disgraziata notizia arrivata durante le vacanze: dopo la rottura da Bonolis, l’ennesima mazzata

Un clamoroso ed inaspettato aggiornamento è arrivato in queste ore e con protagonista Sonia Bruganelli: cosa le hanno fatto.

Sonia Bruganelli ha alle spalle una lunga carriera soprattutto nei panni di autrice televisiva. In questi anni ha lavorato alla produzione di alcuni format storici della rete e tra questi Ciao Darwin e Avanti un Altro in collaborazione con l’ex marito Paolo Bonolis.

Nelle ultime due stagioni televisive si è però messa in mostra non solo dietro le quinte ma anche in prima serata.

La Bruganelli è stata infatti una delle opinioniste di Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello Vip.

Archiviata questa esperienza, il suo nome è stato di recente associato ad un nuovo format ma sembrano non arrivare belle notizie in tal senso ma vediamo di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli, i primi passi in tv e l’occasione clamorosa: i dettagli

La Bruganelli negli ultimi due anni si è quindi fatta conoscere anche dal pubblico della prima serata di Canale 5. Le sue uscite in studio non sono sempre piaciute al pubblico ma l’opinionista ha comunque confermato di dire sempre tutto quello che pensa con coraggio. Nonostante questo a marzo ha annunciato la sua decisione di non tornare come opinionista nel format per il terzo anno consecutivo e questo anche per dedicarsi al lavoro di autrice.

Di recente però il suo nome è tornato al centro dell’attenzione e questo a causa di una nuova clamorosa indiscrezione. Secondo infatti quanto riportato da Dagospia, il nome della Bruganelli sarebbe finito sul tavolo della Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle per un posto in giuria. Il profilo dell’ex moglie di Bonolis però potrebbe essere bocciato dalla conduttrice ma vediamo nel dettaglio cosa viene fuori.

Ballando con le Stelle, le ultime sulla giuria: Bruganelli quasi esclusa

Il portale TvBlog ha fatto il punto sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle ed ha lanciato alcune indiscrezioni non solo per quanto riguarda il cast ma anche su chi potrebbe far parte della giuria. Secondo il noto sito il nome della Bruganelli è stato a quanto pare fatto dai vertici della Rai e proposto appunto alla Carlucci. A questo punto la decisione è quindi nelle mani della conduttrice che dal canto suo sembrerebbe avere le idee chiare.

Nonostante i tanti dubbi sul comportamento della Lucarelli e le tante indiscrezioni di questi mesi, Milly sembrerebbe essere decisa a confermare la sua storica giurata. In alternativa il nome della Bruganelli potrebbe risultare appetibile ma solo come concorrente. Per sapere chi la spunterà davvero bisogna però attendere l’annuncio ufficiale.