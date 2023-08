Uomini e Donne, come vengono alla luce le bugie dei protagonisti: spunta l’asso nella manica di Maria

Viene fuori tutta la verità sui tanti casi di truffa nello studio di Uomini e Donne: il vero asso nella manica di Maria.

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per il pubblico di casa Mediaset. Sin dalla sua messa in onda nel pomeriggio di Canale 5 ne sono cambiate di cose sia nella formula che tra i protagonisti in studio.

Da qualche anno però vi è una costante ossia la presenza in studio di alcuni protagonisti che provano in qualche modo ad ingannare la redazione.

Tutto questo con un solo obiettivo ossia divenire famosi e guadagnare qualche soldo in più.

Alcuni di questi personaggi però sono stati scoperti mentre si trovavano in studio e questo anche grazie ad un asso nella manica di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, truffe in studio: alcuni casi clamorosi

In questi anni di messa in onda i colpi di scena non sono mai mancati e non stiamo parlando solo di scelte finite male. Alcuni tronisti e relativi corteggiatori sono infatti stati scoperti ed accusati di ingannare la redazione. In tal senso ci sono alcuni casi clamorosi come quello di Lucas Peracchi scoperto mentre in accordo con una delle sue corteggiatrici stava portando avanti il trono solo per divenire entrambi più famosi e poi sceglierla.

Oppure il caso di Sara Affi Fella che dopo la scelta si è scoperto fosse in realtà ancora impegnata con l’ex che al momento delle esterne era solito nascondersi nell’armadio di casa sua. Ci sono poi stati anche ulteriori casi clamorosi in passato ma tutti scoperti e una delle storiche autrici del format ha rivelato come fanno ogni volta a riconoscere i bugiardi.

Maria De Filippi, come scovano i bugiardi: la verità dal dietro le quinte

Raffaella Mennoia ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni durante una sua nuova intervista a SuperGuidaTv. La storica autrice dei format della De Filippi ha parlato dei furbetti che si nascondono in studio e di come fanno di volta in volta a scoprirli. In merito ha dichiarato: “Noi abbiamo lo strumento più efficace ossia il pubblico. Per fortuna la gente ci vuole bene e ci manda segnalazioni continuamente. Sono loro che ci aiutano. È un lavoro di sinergia”.

A quanto pare i milioni di telespettatori non sono utili solo alla redazione dal punto di vista degli ascolti record ma anche agli autori che così ricevono sempre segnalazioni più o meno credibili su eventuali furbetti. Un asso nella manica importantissimo anche per la credibilità dello storico format.