Pippa Middleton, gli uomini di tutto il mondo la desideravano: oggi è ridotta così | Che triste fine

Pippa Middleton, un tempo faceva sognare gli uomini ad occhi aperti. Ora ridotta così, irriconoscibile.

La sorella minore della splendida Kate Middleton, per tantissimi anni ha tenuto banco ovunque e la Stampa Inglese le dedicava tantissimi articoli. Abbiamo iniziato a conoscerla soprattutto al matrimonio della sorella con il Principe William.

Il suo fisico, dotato della classiche curve al posto giusto, così come la sua gran bellezza le avevano permesso di infrangere in men che non si dica molti cuori.

Sensuale e ricca di magnetismo, amava molto giocare coi suoi outfit e risultare per certi versi provocante, senza mai però sfiorare la volgarità. Si era anche notato un feeling con il Principe Harry, prima che si fidanzasse e in seguito sposasse con Meghan Markle. Tuttavia quei tempi paiono ormai essere lontani anni luce.

Anche lei, dal punto di vista sentimentale, ha messo la testa a posto. Si è sposata ed è diventata mamma. Le sue creatura si chiamano Arthur e Grace, mentre mentre il marito si chiama James Mathiew. Da quanto è diventata mamma la sua vita è del tutto cambiata sotto ogni punto di vista.

Pippa Middleton, era la più desiderata

Oltre ad essere molto impegnata in questo ruolo, come è normale che sia, ha praticamente lasciato la vita pubblica. Inoltre è impegnatissima con il suo lavoro di autrice di libri, che soprattutto ci donano in maniera generosa suggerimenti su come organizzare eventi di ogni genere.

Lontana dal clamore mediatico e dagli eventi mondani, oltre che quelli di Corte, ha deciso Di lasciare in un angolo polveroso i vestiti più audaci e seducenti, optando per altri molto più semplici e casual. Molti in Rete, osservando le foto di oggi di Pippa, sostengono che qualora dovessero incontrarla a Londra, non la riconoscerebbero di certo, tanto lei è cambiata nel corso del tempo.

Oggi è ridotta così, un’altra

Chiaramente dopo i parti, ad essere cambiato in primis è il suo fisico, che si è leggermente arrotondato, sebbene lei ne possieda uno assolutamente al top. I capelli li ha sempre castani e lunghi e ama portarli sciolti o legati in semplici code di cavallo. Il trucco è quasi sempre assente, salvo in rare eccezioni, ma comunque molto leggero.

Inoltre appare sovente con l’aria stanca e persino provata, forse dalle poche ore di sonno che le regalano i figli o per via della sua vita genitoriale molto movimentata. In ogni caso lei è ancora molto legata alla sorella Kate, che non ha mai perso, a differenza sua, il suo desiderio di studiare nei minimi dettagli i suoi outfit, tant’tè che ancora oggi è considerata una vera icona di stile nel mondo.