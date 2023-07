Belen Rodriguez, l’annuncio delle nozze è tenerissimo: abbiamo anche la data

Novità incredibile per Jeremias Rodriguez e per tutta la sua famiglia: la coppia ha finalmente fissato la data delle nozze.

Jeremias Rodriguez e tutta la sua famiglia animano da anni il mondo della televisione ma soprattutto quello del gossip. Il modello argentino e le sorelle Belen e Cecilia sono stati in questi anni i protagonisti di turbolenti flirt e appassionate storie d’amore.

Mentre però Belen è di recente tornata nell’occhio del ciclone a causa di un suo presunto tradimento ai danni di Stefano De Martino, sia Jeremias che Cecilia sembrano aver trovato la loro serenità.

Nel dettaglio Jeremias è ormai felice da qualche anno al fianco di Deborah Togni così come Cecilia ha ormai trovato la sua stabilità con Ignazio Moser.

Per questo la famiglia Rodriguez adesso attende di festeggiare queste due coppie ed a quanto pare Cecilia ed Ignazio sono ormai prossimi al matrimonio ma vediamo come stanno le cose.

Cecilia Rodriguez, il GF con Jeremias e l’incontro con Ignazio: i dettagli

Quando Cecilia ha scelto di mettersi in gioco nella seconda edizione del GF Vip con il fratello Jeremias era in realtà impegnata con Francesco Monte. Nella casa più spiata d’Italia si è però innamorata di Ignazio Moser e così la sua vita è totalmente cambiata. Dal lontano 2017 i due stanno insieme e la loro storia ha superato numerosi ostacoli ed anche alcune voci di presunti tradimenti.

Al termine del 2022, Moser ha poi chiesto la mano di Cecilia che ha detto di sì e la coppia ha a quanto pare pensato subito al matrimonio. Da quel momento in poi però molte cose sono cambiate con la coppia che si è vista costretta a rimandare l’evento e decidere una nuova data.

Cecilia ed Ignazio, quando si sposeranno: l’indiscrezione

La coppia nel corso di una recente intervista ha rivelato di aver pensato al matrimonio ma di aver prima sognato un bambino che non è però ancora arrivato. Per questo motivo i due andranno avanti con il matrimonio che inizialmente era previsto per il prossimo mese di ottobre. A causa però di alcuni problemi tecnici e considerata l’assenza di alcuni familiari di Cecilia, la coppia ha ancora rimandato l’evento.

Secondo quanto riferisce l’esperto di gossip Amedeo Venza però il matrimonio si farà ed anzi la coppia avrebbe a quanto pare già fissato una nuova data. Ignazio e Cecilia sembrano decisi a sposarsi entro la primavera e con ogni probabilità la cerimonia ci sarà il prossimo mese di maggio del 2024.