Fabio Fazio, colpo basso ricevuto direttamente dalla Rai: la replica spazza via ogni dubbio

Il conduttore Fabio Fazio riceve un’amara sorpresa dopo il suo addio alla pubblica emittente: i vertici Rai boicottano il suo nuovo progetto.

Il 2023 rappresenta certamente l’anno della svolta per Fabio Fazio e per la sua partner in crime Luciana Littizzetto: la strana coppia di “Che tempo che fa” ha infatti preso congedo dalle reti Rai dopo decenni di proficua collaborazione per importare il medesimo format sulla rete Nove, appartenente al colosso “Warner Discovery”.

Il conduttore ha dato in seguito vita ad una querelle legata ai canali social di “Che tempo che fa”, prontamente oscurati dai vertici Rai dopo la sua sortita, ed i rapporti tra le due parti si sono ulteriormente congelati.

Reduce da un lancio trionfale ed unificato sulle reti Discovery, Fazio ha recentemente palesato la propria soddisfazione per i riscontri di share insperati del suo programma, e nel corso dell’ultima puntata ha garantito al pubblico la presenza di un amato performer, ovvero Mahmood.

Il cantante, però, è stato incluso nella rosa dei Big in lizza per Sanremo 2024, ed il direttivo Rai gli avrebbe proibito di prender parte a qualsiasi programma televisivo sino al prossimo febbraio… “Che tempo che fa” incluso, si intende!

Fabio Fazio commenta l’assenza di Mahmood da “Che tempo che fa”

Appollaiata sul desk di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto ha pungolato in diretta lo storico compagno di avventura: “Volevo sapere: che fine ha fatto Mahmood? Doveva esserci…“. Ignorando le risate del pubblico, il conduttore ha replicato: “Doveva esserci Mahmood. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non sarebbe venuto. Mi sono detto: ‘Ma è tra due mesi!’...”.

Fabio Fazio ha quindi rilanciato con diplomazia: “Ci saranno delle regole, non so…“. Luciana Littizzetto ha sfruttato l’assist: “Quindi non verrà da noi neanche il vincitore di Sanremo!“. L’anchorman ha risposto: “Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina… Quest’anno la circolare dice che per due giorni possono andare solo nei programmi Rai, dopo il Festival…“. Luciana Littizzetto non si è persa d’animo: “Però noi possiamo chiamare qualcuno che canti la canzone di Sanremo!“. Fabio Fazio ha smorzato la polemica con la sorniona chiosa: “Ma noi ci divertiamo lo stesso, siamo leggeri! Mi dispiace per Mahmood, il pubblico lo aspettava… Chiedo scusa, ma è andata così!“.

la Littizzetto a Fazio “che fine ha fatto Mahmood?”

“stamattina la casa discografica ci ha comunicato che dal momento che va a Sanremo non veniva…”

“tra due mesi?”…

qui gatta rai ci cova#CTCF #chetempochefa #Mahmood #Fazio pic.twitter.com/VDHIvCPAkD — Sirio (@siriomerenda) December 3, 2023

La rabbia della rete

Molti spettatori hanno ravvisato nella decisione dei piani alti Rai una provocazione esplicita al conduttore dimissionario, ed un utente in particolare ha commentato: “Si sono inventati della nuove regole per ostacolare Fazio. Che miserabili“.

Un altro ha rincarato la dose: “Quindi, tutti i video dei cantanti sorpresi di essere nella lista dei partecipanti annunciati da Amadeus al TG1 sono fasulli!“. E, in effetti, Fazio ha dichiarato di aver appreso la notizia il mattino antecedente il comunicato stampa… Voi che ne pensate?