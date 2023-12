Whatsapp, c’è una funzione che ti dice la posizione esatta degli utenti: trucchetto incredibile

Whatspapp, c’è una funzione che ti può rivelare, la posizione precisa precisa degli utenti. Il trucchetto che ti lascia senza parole.

Indubbiamente il modo di comunicare, sia per motivi prettamente privati che lavorativi, è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Tutto scorre veloce e le parole, talvolta nemmeno tanto corrette dal punto di vista linguistico, scattano in men che non si dica da un telefonino all’altro. Talvolta evitiamo di vederci di persona con gli amici e preferiamo farlo tramite videochiamata.

Tra l’altro quest’ultima ha pure sostituto in molti casi anche le riunioni di lavoro in ufficio. Le note vocali hanno soppiantato le classiche chiamate e gli sms, che per molti giovani sono degli sconosciuti, sono stati archiviati in nome dei messaggi istantanei. Di certo Whataspp è il servizio in tale direzione più noto e sfruttato al mondo.

Tanto più che è rigorosamente e totalmente free e che ci dona, sempre gratuitamente tantissime migliori e opzioni in più. Da un po’ di tempo poi c’è la ghiotta opportunità di sfruttare la App anche sul nostro pc grazie a Whastapp Web. Ora però la notizia che sta facendo parlare di questo servizio in maniera altisonante è la possibilità di sapere la posizione corretta degli altri utenti.

Whatsapp, la funzione che ti dice dove sta un utente

Chiaramente ciò desterà un bello spavento nel cuore di molte persone mentre ad alte, che sono assai amanti della loro privacy, storceranno non poco il naso innanzi a ciò. E chi poi è solito raccontare bugie, sia al partner sia, nel caso di ragazzi molto giovani, a parenti e genitori, ha ora di che preoccuparsi.

Per riuscire a scoprire dove un utente che abbiamo aggiunto ovviamente su Whastapp dovremo mettere in atto un semplicissimo e assai veloce trucchetto. E anche ciò creerà da una parte una sorta di giubilo nelle anime dei più curiosi mentre un sincero moto di irritazione nelle menti di tante altre persone. Ecco in che cosa consiste.

Il trucchetto che ha dello sconvolgente

In realtà non è la Famiglia Meta e tanto meno Whastapp a permetterci di poterlo fare, per lo meno non in maniera diretta. Difatti lo potremo fare grazie al servizio IPLogger che, come è facile intuire fin dal nome, va a scovare il codice IP dell’utente e quindi poi è in grado di dirci, senza se e senza ma, dove si trovi in quel preciso momento.

Tra l’altro la persona in questione non sa di essere stata” localizzata“. E noi come possiamo provare a difenderci da ciò e tenere sempre alta la nostra privacy che è sacrosanta? Tenendo disattivata la funzione Gps dal nostro cellulare ed evitare di cliccare, soprattutto in chat, su link strani o ambigui.