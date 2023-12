Lavatrice, per smettere di stirare ti basta premere questo bottone: ce l’hanno tutti ma in pochi lo sanno

Lavatrice, per dire no allo stiro ti basterà premere questo semplice bottone. Sarà la tua ancora di salvezza!

Indubbiamente in ogni casa è disponibile una bella lavatrice. La usiamo talvolta anche più volte al giorno. L’errore fatale che spesso compiamo, anche a causa della fretta, che, si sa. è una cattiva consigliera, è di lavare insieme capi di tessuti troppo diversi. Ciò infatti può portare a rovinarne alcuni.

Per la questione dei colori ok, esistono i famosi acchiappa colore che troviamo ormai in vendita ovunque, ma gli esperti ci consigliano di non abusarne e soprattutto non per questo motivo mettere colori troppo differenti tra di loro insieme in lavatrice. Altra dritta è quella di non utilizzare detersivi e ammorbidenti scadenti e soprattutto in grande quantità.

Fondamentale poi è tenere tale elettrodomestico ben pulito e igienizzato, dicendo un bel ciao ciao con la manina all’odioso calcare. Se questi sono consigli per tenere in forma la nostra lavatrice, per quanto concerne il risparmio vale quello di azionarla solo a pieno carico. E se invece dopo averla utilizzata vorremmo smettere di stirare? Come possiamo fare?

Lavatrice, per smettere di stirare schiaccia questo bottone

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che esistono da tempo molti capi no stiro. Se inizialmente si parlava in tale direzione solo delle camicie, che sono davvero una croce da stirare per molte donne, poi questa moda si è espansa sempre più a macchia d’olio riguardando anche magliette e pantaloni.

Al di là che esistono anche modi di piegare in maniera intelligente i vari indumenti, mettendoci sopra un peso e lasciarli così per qualche ora per eliminare le brutte pieghe, se vogliamo davvero evitare di stirare dopo che un capo è stato in lavatrice, basta semplicemente schiacciare un tasto. Ed è uno che possiedono tutte quante le lavatrici e che noi conosciamo molto ma molto bene.

No alla centrifuga, per tenervi alla larga dal ferro

Si tratta, udite udite, di quello della centrifuga. In poche parole se eviteremo di fare fare al nostro caro elettrodomestico la centrifuga per l’appunto i nostri capi non si stropicceranno più di tanto. Anzi, in certi casi non lo saranno affatto. In questa maniera, capite bene, potremo tenerci alla larga dal ferro da stiro.

Se poi qualcuno dovesse comunque risultare un po’ troppo spiegazzato, magari a causa del carico eccessivo delle cose da lavare, niente paura! Basterà piegarlo, soprattutto nel caso di maglioncini e magliette, con molta cura, quindi con la mani ben asciutte e pulite procedere all’eliminazione di ogni piega.