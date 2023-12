Dottor Nowzaradan, secondo lui basta togliere questi due alimenti per perdere 2 chili in meno di 7 giorni

Il Dottor Nowzaradan ha confezionato la dieta perfetta per perdere 2 chili in una settimana: ecco come ritrovare la linea prima delle feste.

Nato a Teheran nel 1944, il medico iraniano naturalizzato statunitense Younan Nowzaradan è uno dei volti di punta della rete Real Time, e nel suo programma “Vite al limite” cerca di agevolare la perdita di peso in pazienti affetti da grave obesità.

Specializzato in chirurgia bariatrica e vascolare, Nowzaradan opera con la sua fidata equipe nella celebre clinica di Houston, Texas, ed affronta quotidianamente casi anche complessi, avvalendosi talvolta anche dell’aiuto dello psicoterapeuta Matthew Paradise, anch’esso collaboratore del format.

Younan Nowzaradan segue i pazienti nel difficile percorso di rieducazione alimentare e dimagrimento; quando il peso scende oltre una soglia accettabile, li sottopone poi ad un intervento di by-pass gastrico che accelera le ultime fasi del processo. Il chirurgo, però, è convinto che alla base del benessere vi sia una costante attenzione alla quantità, alla qualità e agli abbinamenti del cibo ingerito.

Nella fattispecie, lo specialista iraniano ha individuato una strategia urto per perdere fino a 2 chili alla settimana, cui è possibile aderire con facilità, ma solo dopo aver ricevuto il via libero dal proprio medico curante. In alcuni soggetti, infatti, la privazione repentina di alcuni alimenti può creare dei contraccolpi anche pericolosi.

La dieta del Dottor Nowzaradan per perdere due chili alla settimana

Il chirurgo ha individuato due alimenti nemici del rapido dimagrimento: si tratta degli zuccheri e dei carboidrati complessi. Il suo regime restrittivo si basa perciò sull’eliminazione di entrambi, ma prevede l’inserimento di un più consistente carico proteico.

Per perdere fino a due chili a settimana, Nowzaradan ha stilato una dieta ipocalorica, di circa 800/1.200 calorie giornaliere e che bandisce senza condizioni il consumo di bevande zuccherate, gassate ed industriali, i pasti confezionati e infine i panificati. Per tale ragione, è da considerarsi un regime drastico e temporaneo, da adottare solo saltuariamente e per un periodo limitato: se protratto nel tempo, infatti, potrebbe favorire l’insorgenza di carenze alimentari. Un esempio di menù giornaliero prevede: colazione con yogurt magro, caffè amaro e circa 200 ml di latte scremato, ed uno spuntino successivo con un uovo o circa 500 grammi di bresaola. A pranzo 100 grammi di carne magra (pollo, tacchino, vitello magro) oppure pesce, serviti con un contorno di verdure crude o al vapore. Per quanto riguarda la cena, meglio optare per verdure non amidacee, uova sode e un mix di carni bianche.

L’importanza di valutare la dieta con un nutrizionista

Se avete la tentazione di replicare la dieta miracolosa proposta dal Dottor Nowzaradan, ricordatevi di consultare preventivamente il vostro medico di riferimento, meglio ancora se ricorrete alla consulenza di un nutrizionista.

Una dieta ipocalorica, infatti, produrrà sicuramente gli effetti desiderati, ma anche la fase di mantenimento è altrettanto fondamentale, e non deve – quando possibile – mortificare eccessivamente i piaceri della gola!