Bolletta della luce, c’è un elettrodomestico che anche da spento ti succhia un sacco di soldi | Stacca la spina subito

Bolletta della luce, stai attento! C’è un elettrodomestico in particolare che anche da spento consuma un botto. Stacca subito la spina!

Ogni volta che riceviamo in formato cartaceo o digitale, a seconda di come abbiamo deciso di riceverle, siamo in fibrillazione. Temiamo infatti che la cifra che dovremo pagare sia supersonica. Del resto nell’ultimo periodo sono andate tutte quante alle stelle. In ogni caso quelle che ci destano più preoccupazione sono quelle relative alla luce e all’energia.

Ora poi che siamo entrati nel cuore palpitante dell’autunno e che l’inverno è vicinissimo, i consumi sono pure aumentati e aumenteranno a stretto gito ancora di più. Del resto per tenerci al caldo all’interno della nostra casa dobbiamo accendere le stufe o il riscaldamento. Inoltre tendiamo a trascorrere più tempo ai fornelli per cucinare qualcosa di buono per noi e i nostri cari.

E in vista di pranzi e di cene legati alla festività sicuramente metteremo in atto questa abitudine con molta più frequenza. Inoltre abbiamo addobbato la nostra dimora e nel farlo abbiamo puntato anche sull’accensione di luci e lucette. E stando più tempo all’interno della nostra dimora tendiamo a utilizzare anche molto di più molti apparecchi che vanno a corrente.

Bolletta della luce, l’elettrodomestico killer anche se spento

Tuttavia, c’è ne è uno che non può mai e poi mai mancare nella nostra cucina per conservare come si deve il nostro cibo. Parliamo del frigo che se poi è ben capace è decisamente meglio. Quest’ultimo viene attaccato alla presa di corrente fin da quando lo installiamo e da allora non lo spegniamo più.

Fatto sta che i veri spauracchi dei consumi, talvolta decisamente esagerati, che ci ritroviamo in bolletta, sono dovuti anche ad alcune nostre disattenzioni. La prima cosa da non fare è di lasciare accesa la luce in una stanza quando usciamo o il riscaldamento in quei luoghi della nostra casa che non usiamo. E poi facciamo attenzione a lasciare attaccati alla concorrente, anche se spenti, alcuni elettrodomestici. Uno in particolare consuma un botto!

In standy by il pc consuma un botto, ma non solo lui

Parliamo del nostro caro pc. A meno che non debba compiere vari aggiornamenti, come quello di sistema che è piuttosto lungo, o debba scaricare tramite alcuni servizi di condivisione file pesanti come molte foto ad alta risoluzione o video, se abbiamo finito di utilizzarlo per lavorarci, spegniamolo con cura e poi, stacchiamo senza remore dalla presa di corrente o dalla ciabatta in cui è collegato.

Lo stesso dovremmo fare poi con il televisore che abbiamo il vizio di lasciare per un po’ troppo tempo in stand by soprattutto quando seguiamo film e serie TV in streaming. Quando vediamo la famosa lucina rossa lampeggiante, corriamo subito ai ripari, spegnendolo e se non abbiamo l’intenzione di usarlo a stretto giro, stacchiamo pure la spina.