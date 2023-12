Stop alla carta da parati: La vera novità è la pittura | 5 passaggi semplici per la tua parete

Carta da parati, ultimamente sta scomparendo sempre di più dalle pareti interne delle nostre abitazioni, la rivoluzione sta nella pittura.

Urge un cambiamento entro le mura domestiche. La carta da parati ormai è sbiadita e anche solo guardarla causa noia, dal momento che è stata sottoposta a numerosi cambiamenti climatici e/o intemperie. Quindi la parola d’ordine in questo caso è rinnovo. Ma quale è la soluzione migliore da adottare?

Se la risposta che ci siamo dati è ritinteggiare le pareti allora non ci resta che metterci al lavoro. La prima cosa da fare quindi sarà quella di rimuovere la carta da parati. Un’operazione molto semplice se siamo in possesso di una vaporella, ovvero una di quelle macchinette da pulizia che sfruttano il vapore.

Con l’apposito strumento applicato non dovremo fare altro che passarlo a contatto con la parete nei punti riscoperti dalla tappezzeria. In questo modo si scioglierà la colla che fissava la carta al muro, consentendoci di rimuoverla con una certa facilità. A questo punto la parete sarà pronta per poter procedere alla tinteggiatura.

Il materiale di cui avremo bisogno

Prima di tutto dovremo premunirci dell’apposita vernice, acquistata in un negozio specifico e dopo esserci consultati con il commesso esperto sull’ambiente in cui andrà applicata e in base alle nostre esigenze. Muniamoci pure di un telo da posizionare a terra in modo da non sporcare il pavimento, nonché di scotch carta in modo da rivestire come protezione le parti che non andranno tinteggiate. Infine, prendiamo un bel set di pennelli.

Avremo poi sicuramente bisogna di un rullo per la maggior parte delle pareti, un pennello classico per gli angoli e un bastone di prolunga per raggiungere i punti più elevati. E non dimentichiamoci nemmeno dell’acquaragia al fine di pulire i punti dove la vernice potrà andare a sporcare. Prestare tuttavia sempre attenzione ai colori, che non siano mai complementari tra di loro.

Come procedere alla tinteggiatura

L’ideale è partire dal soffitto, dopo aver applicato al rullo l’apposito manico di prolunga. Coprire ora di colore tutta la stanza come se dovesse andare a costituire la nostra tela per dipinto. Con la vernice ancora fresca potremo servici di spatole al fine di creare degli stili simili a graffiti. Una seconda opzione è applicare un altro colore sul primo ancora fresco e stenderlo non in maniera uniforme.

Un altra possibilità sarà quella di munirci di pennelli e rulli di dimensioni ridotte e sbizzarrirci sulle pareti creando disegni o semplici segni astratti. Creare sennò un motivo su carta, da bucare come fosse una mascherina e usarla al fine di decorare la parete o farlo a mano libera. E infine per creare dei disegni possiamo sfruttare le mani sia nostre che dei nostri bimbi.