Scrub, non farlo mai così: è pericolosissimo per la tua pelle | In pochi conoscono la verità

Sei sicura di fare lo scrub corpo nel modo corretto? C’è un errore che commettiamo tutti dannoso per la pelle, scopriamo qual è per non farlo mai più.

Tutte conosciamo l’importanza dello scrub corpo che, grazie all’azione delle microparticelle contenute al suo intero e al leggero massaggio che eseguiamo nell’applicazione, favorisce il rinnovamento cutaneo andando ad eliminare le cellule morte.

Lo scrub corpo andrebbe eseguito almeno 1 volta al giorno ogni 10 giorni, così da avere sempre la pelle liscia e levigata, ma allo stesso tempo evitare che trattamenti troppo frequenti possano rendere la pelle più sensibile a scottature e irritazioni.

Inoltre, occorre anche capire le esigenze della propria pelle per scegliere il giusto scrub corpo che possa anche andare ad idratare la pelle rendendola più compatta, omogenea e luminosa.

Ovviamente ci sono degli step da seguire per l’applicazione dello scrub corpo per evitare sgradevoli conseguenze, vediamo quindi come si deve usare e qual è il terribile errore che dobbiamo subito smettere di fare per non rovinarci la pelle per sempre.

Scrub corpo: consigli per l’applicazione

Lo scrub corpo, per iniziare, andrebbe fatto dopo aver fatto il bagno o la doccia, con la pelle ancora bagnata. Basta prelevare una piccola quantità di prodotto e massaggiare con movimenti circolari partendo dalle braccia e scendendo fino alle gambe, così da eliminare le cellule morte e favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Risciacquiamo per bene fino a non sentir più granelli sotto le dita e asciughiamo tamponando la pelle del corpo con un asciugamano morbido in microfibra, così da non rischiare di far arrossare la pelle. Applichiamo la nostra crema o burro corpo idratante e, in caso di pelle molto secca, possiamo sigillare tutti i prodotti con un olio secco per il corpo.

L’errore da non commettere mai

Non basterà scegliere scrub bio con ingredienti naturali o con formule rivoluzionarie e microgranuli impercettibili, c’è un terribile errore che nella vita abbiamo fatto tutte nell’applicazione dello scrub corpo, cioè applicarlo subito dopo essersi depilate. A prescindere dal metodo di depilazione, infatti, la pelle subito dopo è estremamente sensibile e dovremmo evitare di applicare qualsiasi tipologia di prodotto scrub o con all’interno profumazioni che potrebbero causare arrossamenti e abrasioni dell’epidermide.

Tra la fase della depilazione e lo scrub corpo, dovrebbero passare almeno 24 ore, ma comunque ricordiamo che questi prodotti con all’interno microgranuli che vanno a “levigare” la pelle, non devono mai essere applicati su pelle con lacerazioni, abrasioni e ferite, perché oltre a poter peggiorare la situazione della pelle rendendola ancora più sensibile, ti faranno sentire un dolore istantaneo.