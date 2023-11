Gioielli di tendenza, scegli questi in autunno: vai sul sicuro | I consigli degli esperti

Gioielli di tendenza: ecco quelli da sfoggiare durante l’autunno/inverno 2023 e con i quali andrai sul sicuro. A dirlo sono gli esperti di moda e le passerelle.

All’inizio del 2023, su TikTok, diversi influencer avevano una teoria. Credevano infatti che le collane fossero giunte al tramonto, perché avevano visto alcune celebrità sfilare sui red carpet senza neppure una collana. L’idea, neanche a dirlo, si guadagnò anche un nome e un hashtag: teoria della della collana (che, ad oggi, ha più di 680mila visualizzazioni).

Poi sono arrivate le passerelle della moda autunno/inverno 2023 e le opinioni di alcuni dei più noti esperti del mondo della moda e, subito, la teoria, com’era nata, cessò di esistere. Perché le collane non solo erano riapparse sulle passerelle, ma erano anche esagerate, molto grandi e facevano l’occhiolino ai gioielli delle regine del passato (come Cleopatra).

Le collane grandi ed esagerate non sono però gli unici gioielli di tendenza della stagione. L’autunno/inverno 2023, infatti, ha molte altre sorprese in serbo per le fan degli accessori, dei metalli e delle pietre preziose e semi preziose.

Eccone alcune che abbiamo visto di recente sulle passerelle e che sono già state salutate con un applauso dagli esperti di moda e dalle fashioniste. Insieme ad alcuni consigli su come abbinarle meglio all’outfit di tutti i giorni.

Gioielli: le tendenze dell’autunno/inverno 2023 da copiare

Le spille della nonna. Hai in mente quelle grandi spille che, spesso tua nonna, o anche la tua bisnonna, metteva sulla camicetta o sul foulard per dare un tocco prezioso? Ebbene, se ti piacciono i gioielli vintage, abbiamo buone notizie per te: quest’autunno sono tornate di moda le grandi spille, uno dei gioielli preferiti dalla regina Elisabetta II. Che siano d’oro, d’argento, di diamanti, smaltate, con pietre preziose o semi preziose, sono un’ottima aggiunta a qualsiasi look. Se ami gli outfit classici, prova ad appuntarne una sul risvolto del blazer oppure del cappotto, mentre se vuoi qualcosa di più audace, prova a copiare l’idea di Alexander McQueen: tante spille color argento appuntate su una giacca elegante, meglio ancora se blu reale (il blu e l’argento insieme stanno molto bene).

I medaglioni dell’infanzia. Molte persone hanno ribattezzato l’estate 2023 come l’estate dell’infanzia, e questa tendenza continuerà anche durante il prossimo autunno/inverno 2023. Se sei cresciuta guardando cartoni animati come Candy Candy, è il momento di osare un look da eterna ragazza senza vergogna. Tuttavia, se le fantasie floreali e le maniche a sbuffo ti sembrano un po’ “troppo troppo”, puoi anche farlo indossando un medaglione gigante, meglio ancora se con decorazioni in rilievo e una grande pietra, sopra un maglione oversize di colore bianco, rosa polvere, azzurro carta da zucchero o viola pervinca.

Gioielli autunno/inverno 2023: gli originali per le serate tra amiche

Orecchini in stile africano. Se ti piacciono gli orecchini grandi, oppure hai sempre amato i modelli indossati dalle donne africane o sudamericane (che sono esagerati), quest’anno gli orecchini giganti saranno il nuovo trend. Un consiglio: sceglili di un metallo leggero, e non pesante come l’oro, l’argento o il bronzo, in quanto, se indossati per parecchio tempo, possono deformare i lobi in maniera irrimediabile. Puoi abbinarli a un look formale per le serate di gala oppure a un outfit casual chic per un aperitivo tra le amiche.

I bracciali ispirati a quelli di Cleopatra e delle altre grandi regine. I bracciali, nei tempi antichi, hanno rappresentato classe, potere sociale e protezione dalle forze maligne. Nel 2023, soprattutto quelli molto grandi, potrebbero ricordare un po’ il film de Il Gladiatore. Tuttavia, come dimostrato da Louis Saint Laurent sulle sue passerelle, se abbinati a un abito da sera oppure a un look per il tempo libero, possono rivelarsi una scelta azzeccata, in particolar modo se sono grandi e monocromatici. Se ti piacciono i bracciali, optare per un unico grande bracciale non solo renderà i tuoi outfit assolutamente unici, ma in più ti permetterà di risparmiare e di non dover investire centinaia di euro in un mucchio di braccialetti sottili che poi si aggrovigliano prima di andare a letto. Non male, no?