Laura Pausini, addio solito trench: la sua versione in rosa è facilissima da copiare e riesce a valorizzare ogni fisico

Stanca del solito trench? Copia l’idea super cool di Laura Pausini: un trench rosa che sta bene a tutte e valorizza ogni forma del corpo.

Laura Pausini ha stupito ancora una volta. Il 27 ottobre 2023, dopo cinque anni di registrazioni e di duro lavoro, ha rilasciato sulle piattaforme di streaming il suo nuovo album Anime parallele.

La presentazione è avvenuta in grande stile durante la puntata dei Live di X Factor. Ciò però che ha stupito di più, oltre al mashup in cui ha proposto molti dei suoi numerosi successi, è stata la sua scelta di stile.

La Pausini, che l’anno prossimo festeggerà i suoi 50 anni, si è presentata sul palco con indosso un trench rosa. Che ha fatto subito tendenza e fatto parlare anche i social, visto che il rosa non è solitamente una tonalità convenzionale che si sceglie per un trench.

Se però quest’autunno 2023 vuoi stupire, e anche copiare il look di Laura Pausini, ecco dove trovarne uno identico e come abbinarlo. Il trench rosa, oltre a strizzare l’occhio al film successo del 2023 (Barbie), sta bene a tutte, dalle giovanissime alle donne che hanno già superato i secondi anta, e valorizza ogni forma del corpo.

Dove comprare un trench rosa come quello di Laura Pausini?

Il trench indossato da Laura Pausini è color barbiecore. Non abbiamo scoperto la marca di quello indossato dalla cantante, ma quello che gli si avvicina di più per somiglianza è il trench rosa di Burberry (1626 euro, disponibile su Farfetch).

Esistono però anche versioni più economiche e che ti permetteranno di copiare il look della Pausini senza spendere un patrimonio. Per esempio, su Asos si possono trovare numerose varianti (e altrettante firme) del trench rosa e, per meno di 50 euro, si può già portare a casa la meno costosa. Oppure, se vuoi spendere ancora di meno, su Amazon abbiamo trovato anche un trench rosa, creato da Lars Amadeus, per 42 euro. Si tratta di un modello maschile, ma che sta molto bene anche alle donne e alle ragazze.

Trench rosa: ecco alcune idee per abbinarlo al tuo look di tutti i giorni

Il trench rosa, grazie al suo colore e alla sua allegria, spicca molto nel grigiore delle giornate autunnali. Proprio per questo, tuttavia, è importante scegliere con attenzione i colori a cui abbinarlo. Una scelta sbagliata, infatti, potrebbe mettere questo trench così originale in secondo piano (il che sarebbe un vero peccato).

Per un look elegante e chic, ti suggeriamo di abbinare questo trench con il grigio chiaro (il rosa e il grigio chiaro insieme stanno benissimo) oppure con il nero, come ha fatto Laura Pausini. Se invece vuoi ottenere un “effetto Barbie” maggiore, prova a indossarlo con un pullover bianco a collo alto e un paio di pantaloni bianchi. Vuoi osare qualcosa di più audace? Il trench rosa si sposa molto bene anche con le tonalità forti, come il rosso bordeaux, il rosso ciliegia e il color vino. Andrebbero invece evitati gli abbinamenti con i colori freddi, come il blu, il verde e l’azzurro, con il viola (il rischio è che il rosa del trench passi in secondo piano), con il giallo e con l’arancione. E il marrone? Sì, ma con riserva: con il beige chiaro, il rosa sta bene, mentre con i marroni più scuri rischia di “perdersi un po’ “.