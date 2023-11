Truccarsi in vista di un colloquio di lavoro, la regola d’oro che ti fa apparire elegante ma sempre cool

Se sei in ansia per un importante colloquio di lavoro, ecco qualche dritta per presentarti al meglio di fronte ai recruiter.

Poche eventualità possono risultare stressanti quanto l’attesa di un colloquio di lavoro, specialmente se la posizione offerta ti permetterà di ottenere il lavoro dei tuoi sogni.

Nella maggior parte dei casi, avrai avuto contatti blandi e frettolosi con gli addetti alle risorse umane, e non puoi quindi puntare su una complicità pregressa con i recruiter, tanto meno con gli eventuali colleghi o superiori.

Per tale ragione, è opportuno calibrare il tuo look con cura, in modo da presentare agli interlocutori un’immagine attraente ma professionale, make-up incluso.

Se per quanto riguarda l’outfit si consigliano sempre camicie e giacche formali, rese magari più grintose dall’abbinata con jeans e tacco, la scelta del trucco può metterti davvero in difficoltà. L’attenzione dei recruiter, in effetti, si concentrerà prevalentemente sul volto, dalle smorfie alle tue reazioni, ed è quindi importante curarlo al meglio, evitando esagerazioni e scivoloni di stile!

Il make-up perfetto per un colloquio di lavoro

Prima di un incontro formale con i rappresentanti dell’azienda è opportuno pianificare con cura outfit ed il relativo trucco da sfoggiare in sede di colloquio. In entrambi i casi, la parola d’ordine è: sobrietà.

Innanzitutto, occorre preparare una base luminosa e radiante, in modo da perfezionare l’aspetto della pelle e camuffare eventuali inestetismi. Se non sei ferratissima nel trucco, oppure detesti la coprenza del canonico fondotinta, puoi optare per una BB cream leggera e opacizzante, in modo da uniformare l’incarnato senza il timore di incorrere nel terribile “effetto mascherone”. Se invece sei più pratica, utilizza i soliti prodotti, ma utilizza una luce naturale, in modo da evidenziare subito eventuali stacchi di colore e una resa troppo artificiale. Un velo di cipria finale compatterà e fisserà perfettamente la base. Per quanto riguarda gli occhi, bando a ombretti e matite troppo carichi e pigmentati; bene invece una sottile striscia di eye-liner, che allungherà l’occhio senza appesantire le palpebre. Il mascara risulta invece irrinunciabile: esso incornicia lo sguardo, ingentilisce i lineamenti ed esalta la tua femminilità con discrezione. Se possibile, però, scegli una formulazione waterproof: l’agitazione può giocare brutti scherzi, inclusa l’eccessiva sudorazione. Per quanto riguarda le labbra, evita le nuances troppo cariche e punta sui toni nude, e impreziosiscili magari con un tocco di gloss.

Colloquio di lavoro: occhio a questo erroraccio imperdonabile

Attenzione, infine, ad un errore purtroppo molto comune, ma estremamente fastidioso ed invasivo. Evita di fare il bagno nel tuo profumo preferito: potresti deconcentrare – o persino irritare – i recruiter con le sue zaffate persistenti.

Scegli invece un deodorante dall’aroma fresco ed impercettibile, magari a lunga durata: ti manterrà fresca e asciutta per tutta la durata del colloquio.