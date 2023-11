Tendenze skincare, l’ultima arriva da TikTok e si chiama Skin Streaming: è molto economico ed è alla portata di tutti

Non perderti l’ultima tendenza in fatto di skin care: il tuo viso ha bisogno di attenzioni, scopri la nuova beauty routine.

I social, oramai, sono diventati un canale commerciale, una finestra sul mondo, sfruttata da imprenditori, influencer, grandi marchi e marchi emergenti. Gli utenti creano la loro cerchia ristretta, a seconda dei settori di loro gradimento e seguono determinate persone e pagine. Se sei un’amante e un’appassionata di beauty, il tuo algoritmo ti fornirà, sicuramente, diversi video e post sull’argomento.

Almeno una volta nella vita, ti sarà capitato di farti condizionare dai social e dalle loro sponsorizzazioni, sui prodotti da acquistare, sugli outfit da scegliere. Il compito delle influencer è proprio questo, rendere qualcosa virale e farla arrivare a chiunque. È questo il caso di una nuova pratica di skin care, che sta davvero spopolando.

Si chiama Skin Streaming a pare sia economica e sostenibile. Scoprine di più, conosci maggiori dettagli e sperimentala. La tua pelle ha un bisogno costante di cure e attenzioni, non sottovalutare quindi la tua beauty routine.

Le caratteristiche della Skin Streaming

Su Tik Tok sta spopolando una nuova moda che riguarda la skin care, indispensabile per ogni donna, per prendersi cura della propria pelle e mantenerla giovane e fresca il più a lungo possibile. Si chiama Skin Streaming e punta sulla qualità e non più sulla quantità. infatti, ha pochi e semplici step da realizzare. Pochi step, vuol dire anche pochi prodotti. Dunque, oltre a essere veloce e pratica, è anche più economica rispetto ad altre tendenze andate virali tempo fa, come la skin care coreana in 11 passaggi.

I passaggi di questa beauty routine possono essere ridotti a tre. La mattina, ricorda di detergere, idratare e applicare una protezione solare al viso. Alla sera, detergi, esfolia e applica un prodotto nutriente, in modo tale che la pelle abbia la possibilità di rigenerarsi durante la notte. Utilizzando meno prodotti, risparmierai e avrai anche un impatto ambientale minore.

Skin Streaming: per chi è?

La Skin Streaming è adatta a tutti i tipi di pelle. Una volta aver trovato i prodotti che fanno per te, sarà semplice realizzare i pochi e pratici step, sia al mattino che alla sera. Per iniziare al meglio la giornata, non tralasciare la vitamina C, dal potere antiossidante. Prima di andare a dormire, invece, applica un po’ di acido ialuronico e retinolo, per ravvivare il viso.

Grazie a questa nuova beauty routine, diffusasi a macchia d’olio grazie a Tik Tok, anche le più svogliate e quelle con i minuti contati potranno avere una pelle effetto “wow”.