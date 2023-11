Vino rosso, se ne bevi un bicchiere al giorno non hai idea di cosa accade davvero al tuo viso: la verità è sconcertante

Bere un solo bicchiere di vino rosso al giorno offre più benefici di quello che si possa pensare. Gli effetti sulla tua pelle non li potresti nemmeno immaginare.

I nostri nostri direbbero che il vino rosso fa buon sangue. Come sappiamo bene, c’è sempre un po’ di saggezza nelle parole delle persone anziane, anche se noi troppo spesso non gli diamo peso. In ogni caso, ad oggi gli studi mirati su tale argomento ci hanno fatto comprendere che in effetti il vino rosso fa bene.

Ovviamente il consumo di quella che è una delle bevande alcoliche più consumate, insieme al vino bianco e alla birra, deve essere limitato. Consumarne una quantità eccessiva non si traduce in un maggiore beneficio, ma anzi, ci mette di fronte a quelli che sono le “controindicazioni” del vino. Bere un bicchiere di vino rosso al giorno offre una serie di benefici al nostro corpo.

In particolare sembra che a godere di questi benefici sia la pelle e i capelli. Quindi concedersene un calice durante un aperitivo tra amici, non solo fa diventare quel momento estremamente piacevole, ma permette anche di godere dei benefici che questa bevanda può offrire.

Se non credi a quello che ti stiamo dicendo, allora probabilmente è arrivato per te, il momento, di leggere questa breve guida su quelli che sono i benefici del vino, possiamo scommettere che rimarrai a bocca aperta.

Vino rosso, perchè fa bene alla pelle

È interessante capire, prima di approfondire quelli che sono i benefici che si ricavano dal vino rosso, il perchè questa bevanda abbia effetti così benefici sulla pelle e sul corpo in generale. Innanzitutto il vino rosso è ricco di sostanze antiossidanti che contrastano i radicali liberi colpevoli del danneggiamento delle cellule della pelle. Inoltre all’interno di n calice di vino sono presenti dei composti come il resveratrolo con proprietà anti-infiammatorie.

Ricerca mirate sull’argomento hanno dimostrato come i polifenoli del vino rosso sono in grado di offrire protezione alla pelle. Ovviamente tutto questo può essere ottenuto solo ed esclusivamente nel caso in cui se ne faccia un consumo moderato, in tal caso, anche la circolazione ne giova.

Tutti i benefici che il vino rosso offre alla pelle

Come accennato in precedenza, il vino rosso ti mantiene giovane a lungo. Gli antiossidanti in esso contenuti non solo sono in grado di contrastare i radicali liberi ma rinforzano la pelle. C’è una nuova prassi, chiamata vinoterapia, che prevede l’applicazione del vino sulla pelle per farla apparire giovane e sana. Una prassi questa che sembra essere in grado di contrastare anche l’acne, agendo come un antibatterico.

Se la tua pelle appare opaca e spenta, forse hai proprio bisogno di bere di più, no, non parlavamo del vino in questo caso, ma dell’acqua. Anche se in questo caso potresti spruzzare del vino sul viso e lasciarlo agire 10 minuti prima di risciacquare. Infine prova ad utilizzarlo come doposole. In questo caso è efficace sia il consumo che l’applicazione cutanea.