Camminare mezz’ora al giorno, se lo fai con costanza non hai idea di cosa accade al tuo corpo: gli effetti sono assurdi

Molti esperti dicono che camminare mezz’ora al giorno ha effetti assurdi sul nostro corpo, ma ti sei mai chiesta perché? Te lo riveliamo noi e ti spieghiamo anche perché dovresti farlo in autunno.

Camminare, come rivelato da molti esperti, è un ottimo modo per migliorare o mantenere la salute in generale. E, per farlo, non è necessario acquistare costosi attrezzi da fitness, né tanto meno iscriverci a una palestra o andare chissà dove a farlo.

Basta uscire di casa (meteo permettendo) e iniziare a muovere un passo, uno dietro l’altro, per tutto il tempo che desideriamo. Ovviamente, per fare ciò, è necessario scegliere un paio di scarpe comode (come quelle da ginnastica), perché la camminata con i tacchi a spillo o con delle scarpe troppe basse può rivelarsi tutt’altro che piacevole.

Ti sei mai chiesta però cosa succede se camminiamo mezz’ora al giorno, tutti i giorni e in modo costante, come suggerito da molti personal trainer, medici ed esperti del fitness?

La risposta ti lascerà a bocca aperta. Una camminata di soli trenta minuti, infatti, provoca già numerosi effetti assurdi sul nostro corpo. Eccone alcuni, che ti faranno capire perché è importante farlo anche in autunno.

Camminare mezz’ora al giorno: cosa succede al corpo se lo fai con costanza

Se cammini mezz’ora al giorno, e in modo costante (anche a un ritmo lento o moderato), per esempio puoi migliorare la salute del tuo cuore (il che si traduce in un minor rischio di andare incontro a infarti o a malattie cardiovascolari), rafforzare le tue ossa, ridurre il grasso corporeo in eccesso (sì, puoi dimagrire) e aumentare la forza dei tuoi muscoli e la tua resistenza fisica.

Non è finita qui: una camminata di trenta minuti, soprattutto se la facciamo diventare un’abitudine quotidiana, può aiutarci a diminuire anche il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, l’osteoporosi e alcune forme di tumore, come ad esempio il tumore al colon (che, spesso, colpisce le persone che conducono una vita sedentaria o passano troppo tempo sedute).

Camminare: perché farlo anche durante l’autunno

La camminata, oltre ad avere un impatto basso sull’ambiente, richiede un equipaggiamento minimo (bastano solo un paio di scarpe comode), può essere fatta in qualsiasi momento della giornata e può essere eseguita al proprio ritmo. Per dirla con altre parole, si può uscire e iniziare a camminare senza preoccuparsi dei rischi associati ad altre forme di allenamento più vigorose.

Camminare è anche un’ottima attività per le persone in sovrappeso, anziane o che non fanno esercizio fisico da molto tempo, e può anche essere reso divertente. Per esempio, se vivi in città, puoi combinare una camminata di mezz’ora con la visita dei monumenti storici più conosciuti all’aperto. Oppure, se ti piace la natura e vivi vicino a un parco, o a un bosco, puoi cogliere l’occasione per fare una camminata da sola oppure andare insieme a un’amica in mezzo al verde.