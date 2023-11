Look da ‘fuori dalla scuola’, l’outfit perfetto per andare a prendere i tuoi figli in perfetto stile | Sembrerai una vera Star così

Scopri l’outfit giusto per essere una mamma cool: look perfetti, ideali per essere realizzati in poco tempo, vediamo come.

Ogni giorno, quando devi prendere i tuoi figli da scuola, vai nel panico perché non sai mai cosa indossare? I tuoi outfit ti sembrano scontati, banali e, a volte, sconclusionati? Da oggi, non dovrai più preoccuparti, perché ci pensiamo noi a darti le idee giuste per creare look accattivanti e da vera star.

Spiccherai tra tutte le altre mamme e non ti sentirai mai a disagio. Questi consigli ti saranno utili anche alla mattina, quando ti svegli di fretta, devi preparare i tuoi bambini e, alla fine, ti presenti davanti scuola con addosso la prima cosa che hai tirato fuori dall’armadio. Dimentica la vecchia te, le vecchie tute sciatte e apri le porte allo stile.

Scopri i segreti giusti per creare degli outfit ricercati, seppur semplici e alla portata di tutte. Prendi ispirazione da questi indumenti e osa con gli abbinamenti. Alcuni capi sono indispensabili e non puoi non averli.

Accostamenti “chic” per look “in”

Se vuoi assicurarti di avere tutti gli strumenti necessari per ricreare degli outfit alla moda, nel tuo armadio non possono assolutamente mancare i pantaloni culotte. Si tratta di un capo indispensabile per la quotidianità. Un ibrido tra gonna e pantaloni che si adatta a scarpe basse, sneakers, stivali. Se, invece, ami qualcosa di più classico, indossa un jeans over. Abolisci dalla lista dei capi i leggins e scegli un bel jeans formato over che ti darà un tocco un po’ vintage, ma super chic.

Un capo che si presta a tutto e che è un passepartout è il maglioncino. Racchiudi, poi, i tuoi outfit sotto un bel cappotto, o una larga giacca dal taglio maschile. Ma ricorda, un look non è completo senza gli accessori adatti. Scopriamo di più su scarpe e cappelli.

Aggiungi un tocco di stile con gli accessori giusti

Anche se, per pigrizia o per la fretta, alcune mattine vorresti uscire di casa con le ciabatte, ricorda che le scarpe sono fondamentali per rendere il tuo outfit impeccabile. Scegli tra sneakers, stivaletti, mocassini. L’importante è stare comoda, senza rinunciare però allo stile.

Anche i cappelli sono molto utilizzati per rendere un look più originale. Sul mercato, ce ne sono davvero di tutti i tipi e potrai sbizzarrirti e divertirti ad abbinarli, a seconda dell’abbigliamento scelto per la giornata.