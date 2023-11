Caterina Balivo si ‘spoglia’ pubblicamente: il motivo è assurdo | Mai visto nulla del genere prima

Caterina Balivo “si mette a nudo in pubblico” e il motivo è davvero assurdo! Ecco cos’è successo e cosa ha fatto la celebre conduttrice. Semplicemente da non credere.

Siamo abituati a vedere Caterina Balivo come “la ragazza della porta accanto”, ovvero la conduttrice rassicurante, mai fuori posto e che misura ogni parola con attenzione.

Di recente, dopo essere stata per ben due edizioni uno dei giudici de Il Cantante Mascherato, è tornata sul primo canale della Rai con La volta buona. Il talk show, un’evoluzione di Vieni da me, ha sostituito Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e, fin dalla prima puntata, è stato molto apprezzato dal pubblico.

Tuttavia anche la Balivo, così tranquilla e posata, ha un segreto inconfessabile. Esattamente due settimane fa si è “spogliata in pubblico”, lasciando tutti a bocca aperta.

Il motivo nascosto dietro questo gesto inspiegabile? È veramente assurdo, e tra poco vi riveleremo il perché.

Caterina Balivo, lo “strip tease” bollente che ha lasciato tutti di stucco

Fermi tutti, perché Caterina Balivo sì, si è “spogliata in pubblico”, ma non lo ha fatto nel senso letterale del termine. Quest’estate la conduttrice, che come molte star è su Vinted (un mercatino online dell’usato che propone soprattutto vestiti di marca a prezzi stracciati), ha pensato di organizzare un mercatino di beneficenza con i suoi abiti.

Il ricavato, come dichiarato dall’ex modella italiana sul suo profilo Instagram, è stato devoluto tutto in beneficenza. E il suo “spogliarello” ha avuto successo, perché la Balivo è riuscita a raccogliere la cifra record di 3661 euro! Una cifra altissima se pensiamo all’attuale crisi economica e alla fatica che molte famiglie italiane stanno facendo per pagare le spese mensili.

Chi sarà la fortuna associazione che si aggiudicherà il “tesoretto” di Caterina Balivo?

Due settimane fa, come già detto, Caterina Balivo è tornata sul suo profilo Instagram, ma per annunciare in realtà il successo del suo mercatino di beneficenza e l’ammontare della cifra raccolta.

Ora rimane da vedere a chi darà il suo ricco “tesoretto”. La Balivo infatti, per rendere il tutto ancora più divertente, ha pensato di far scegliere l’associazione a cui destinare il suo “tesoretto” direttamente dai suoi fan. Per il momento rimane il mistero su chi sarà la “vincitrice”, ma la gara risulta ancora in corso. Quanto a Caterina Balivo, la conduttrice preferisce non “sbilanciarsi” sull’esito della competizione, preferendo godersi ancora il successo della puntata di La volta buona di oggi con Pierpaolo Spollon (Che Dio ci Aiuti).