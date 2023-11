Lingerie, se vuoi averne una di tendenza ecco a cosa ispirarti | I consigli degli esperti

Rinnova il cassetto della tua lingerie con le sensuali proposte per l’inverno 2023, e riscopri il fascino (in)discreto della tua femminilità.

La seduzione è un’attitudine che parte certamente dalla testa, ma passa anche dalla scelta del nostro intimo. Quando indossiamo una lingerie che ci fa sentire sensuali ed irresistibili, lo trasmettiamo a livello inconscio anche a partner e conoscenti, pur restando completamente vestite: l’autostima gioca infatti un ruolo fondamentale nella percezione di sé, nonché sulle energie indirizzate al prossimo!

Per tale ragione, scegliere con cura e un pizzico di malizia i propri indumenti intimi rappresenta una coccola irrinunciabile, che ci mette immediatamente in contatto con i nostri desideri e le pulsioni più intime.

È quindi tempo di cestinare quei mutandoni fioriti dall’elastico slabbrato, oppure l’imbarazzante reggiseno scucito e dal ferretto scomodo, e preparatevi a prendere appunti…

Troverete di seguito le proposte più chic ed accattivanti (ma sempre comode) per la lingerie, pescate direttamente dalle passerelle delle maisons più audaci: ecco i trend dell’autunno/inverno 2023!

Lingerie autunno/inverno 2023: i must-have

Paradossalmente, la stagione fredda del 2023 sta rispolverando le stampe carioca, coloratissime e vivaci, soprattutto per i modelli alla brasiliana o le culotte che sagomano il derrière. Benvenuto anche al blu cobalto, al corallo ed alle stampe di ispirazione afro.

Imperdibile, poi, il completo azzurro baby di Tezenis composto da mutandina e reggiseno con ferretto, push-up o a triangolo. L’effetto romantico è assicurato, e non dovrete rinunciare alla praticità. Il tessuto risulta inoltre sottilissimo, permettendovi di indossarlo anche sotto a capi in voile o pizzo. Per una serata galante, invece, potete puntare all’esplosivo completo di Blubella, composto da reggiseno bustier con ferretto e perizoma minimal nero e trasparente, decorato con un motivo floreale essenziale: l’effetto al cardioplama è assicurato. Potete trovarlo online, rispettivamente al prezzo di 68 euro per il top e 30 euro per il bottom. Via libera anche alle tonalità del petrolio e del rosso ruggine, purché non lucidi: il trend dell’inverno promuove a pieni voti l’opaco e le trasparenze malandrine!

Nuove tendenze per i body

Negli ultimi mesi ha spopolato sui social il body nero contenitivo promosso da Kim Kardashian, prontamente osannato dalle influencers per la sua capacità di modellare e contenere le curve.

Le recenti passerelle dedicate alle lingerie, però, hanno accantonato il look basic per nuance più accattivanti, come il lilla, il prugna ed il rosa satinato, con una menzione d’onore per il voile total nude, da indossare alla stregua di canotta sopra longuette e pantaloni a palazzo a vita alta.