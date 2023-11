Collant, basta monotonia: i migliori da indossare per tutto l’autunno non sono quelli neri | Le nuove tendenze

Collant, dì addio alla monotonia: l’autunno 2023 non sarà più la stagione di quelli neri! Ecco le nuove tendenze arrivate dalle passerelle da copiare nel tuo look.

L’autunno 2023, dopo essersi fatto attendere a lungo, è ufficialmente arrivato e, insieme ad esso, anche l’ora di tirare fuori dall’armadio i collant! Attenzione però: quest’anno i collant neri sono banditi e, per la gioia delle fan di questo accessorio, dalle passerelle sono arrivate nuove tendenze.

Elencarle tutte sarebbe impossibile, ma una piccola anticipazione possiamo già dartela. Vedremo innanzitutto molti colori, tanto glamour e fantasie che poche, anzi, pochissime di noi, avrebbero osato, ma che adesso sono assolutamente cool.

Non mancheranno poi i collant ispirati alle zucche e alla notte più magica dell’anno, la notte di Halloween, e proposte più classiche, ma decisamente anticonvenzionali, per il look da ufficio.

Pronta per scoprirli tutti e rendere ogni tuo outfit unico e inimitabile? Detto fatto, vediamo quali sono i collant che spopoleranno durante quest’autunno!

Gambe in fiore e trasparenze opache per un autunno 2023 davvero glamour

I collant con stampe floreali, in particolare quelle ispirate ai fiori invernali, saranno uno dei must to have di questa stagione. Molti marchi, dopo averli mostrati sulle loro passerelle, li hanno accolti anche nelle loro collezioni, come Louis Vuitton, Burberry e Carolina Herrera. Questi collant variano dall’opaco al rosso, passando per il blu scuro, il beige e altre tonalità meno tradizionali, e sono molto versatili. Possono essere indossati in ufficio, a scuola, nel tempo libero o per le serate tra amiche, e si fanno immediatamente notare per i loro intricati motivi floreali.

Se invece preferisci dei collant più classici per l’ufficio o per il lavoro, un altro punto di riferimento della moda autunno/inverno 2023 saranno i collant opachi, che quest’anno abbiamo visto sulle passerelle di molte Fashion Week! Considerati un accessorio senza tempo e che sta bene a tutte, questi collant sono perfetti per completare sia un look chic monocromatico, sia un outfit business casual.

Collant, sfumature e colori forti per le più audaci

I collant con sfumature oppure colorati sono tornati di moda dopo che, negli ultimi mesi, li abbiamo visti indosso alle celebrità hollywoodiane. Questi collant coprono tutte le sfumature dell’arcobaleno, dal giallo all’indaco, e rappresentano un’aggiunta perfetta per un look originale per il tempo libero. E fuori dai locali? Se vuoi osarli in ufficio, oppure a scuola, meglio optare per le tonalità meno appariscenti, come l’indaco, il blu scuro o il verde foresta.

Un discorso a parte lo meritano i collant rossi, che spaziano dal bordeaux intenso al rosso fuoco. Dato che questi collant si fanno già notare da soli, il nostro consiglio è quello di abbinarli a un outfit nero oppure a un abito in stile preppy. In alternativa, se il rosso non è il tuo colore oppure temi che il rosso fuoco sia troppo…troppo, puoi anche optare per un paio di collant color vino, che si sposano molto bene con qualsiasi outfit, da quello business fino a quello casual, passando per il boho chic in versione autunnale.