Capelli, se vuoi cambiare capelli è il momento giusto: quale scegliere questo autunno | Le tendenze più cool

Colore capelli autunno inverno 2023-24: ecco quali sono tutte le nuance più belle di questa stagione, assolutamente da provare.

Il taglio e il colore dei capelli non solo sono fondamentali per andare ad esprimere la nostra personalità, ma possono aiutarci anche a nascondere i segni del tempo che passa e smussare i tratti del volto più spigolosi.

In alcuni casi, grazie alle giuste sfumature e nuance, è possibile ottenere un vero e proprio effetto lifting al volto. Per questo motivo, prima di andare dal parrucchiere, è essenziale avere le idee ben chiare sul taglio, ma soprattutto sul colore che vorremmo realizzare.

Quest’autunno inverno 2023 ce n’è per tutti i gusti dal biondo al castano fino ai rossi, tutto sta nel trovare equilibrio tra le giuste sfumature per far sembrare subito il nostro volto più pieno e liftato.

Scopriamo insieme quali sono le nuance che dobbiamo assolutamente provare se vogliamo cambiare il colore dei capelli e avere una chioma sana e super alla moda.

Colore capelli autunno invero 2023-24

Come sempre, il rosso è di gran tendenza, da sempre ever green di ogni stagione, con una nuance rossa si va sempre sul sicuro per dare subito vitalità ad un incarnato spento e ingrigito. Quest’autunno rosso rame con riflessi caramello sono l’ideale sia per chi ha un colore di partenza chiaro come un biondo, sia per chi ha capelli castani per andare a scaldare l’incarnato.

Per chi ama i colori capelli scuri e le tonalità “profonde”, quest’autunno inverno 2023, si potrà puntare su nuance di nero e castano con riflessi color cioccolato, per chi ama un tocco caldo alla chioma, o di color caffè, per chi ama colori più freddi per look dark, ideali per le donne dalla pelle di porcellana.

I colori più originali

Non mancano i colori per le bionde, dai riflessi ramati per scaldarli fino a tinte decisamente più fredde come il platino, il biondo perla e l’intramontabile silver, che ritroviamo tra i colori capelli must have ormai già da qualche anno. Ideali soprattutto per chi vuol far risplendere la propria chioma bionda e dare un effetto super liftato al viso tirando fuori gli zigomi (colori capelli consigliati soprattutto per le over 50).

Se invece ti piace sperimentare, allora non puoi non provare il color glicine, una variante dei capelli color lavanda, andati tanto di moda lo scorso autunno inverno 2022. Se parti da una base molto scura, però, sta attenta alla decolorazione dei capelli perché per ottenere questo colore così chiaro e freddo, occorre schiarirli molto, per questo motivo li consigliamo a chi parte da una base abbastanza chiara e tendente al biondo.