Ospiti a casa, preparati ad accoglierli con stile: aggiungi un letto così e la tua casa diventa degna di un set cinematografico

Consigli per arredare la camera degli ospiti per amanti del cinema: falla così e i tuoi ospiti non vorranno andar più via.

Tutti vorremmo avere una casa abbastanza grande da avere anche una camera per gli ospiti, ma purtroppo non sempre è così e dobbiamo un po’ arrangiarci quando capita che un amico si trattenga a dormire da noi.

C’è invece chi è più fortunato ed ha abbastanza camere da dedicarne una agli ospiti con un grande e comodo letto e tutti i confort per far sentire i nostri amici davvero come fossero a casa loro.

Ma cosa fare, invece, se viviamo in un monolocale o se non abbiamo nessun’altra camera, tranne la nostra, dove far dormire per qualche notte i nostri ospiti?

Devi sapere che ci sono tantissime soluzioni che si possono adottare per rendere accogliente e comoda una stanza in cui ospitare gli amici, anche se per mancanza di spazio, si dovesse trattare di un’area comune.

Camera degli ospiti: come arredarla

Come abbiamo detto, non tutte le case hanno abbastanza camere così da “sacrificarne” una solo per gli ospiti, per questo motivo il nostro consiglio è quello di cercare il modo di offrire un giaciglio comodo ai nostri ospiti, anche se non abbiamo molto spazio. Le migliori soluzioni? Letto divano o a scomparsa, che con un semplice “tocco”, faranno diventare il nostro studio o il nostro salotto, una camera degli ospiti perfetta.

I letti a scomparsa, ad esempio, sono le soluzioni più utili per chi ha davvero pochissimo spazio e non vuole ingombrare casa con un letto che verrebbe utilizzato molto poco, mentre il divano letto è l’ideale da mettere in salotto, se non abbiamo altre stanze utili da trasformare in camere degli ospiti. Ma come far diventare un giaciglio “arrangiato”, accogliente e comodo dopo una serata passata a vedere film? Possiamo prendere ispirazione proprio dai set cinematografici, vediamo come.

Trasforma la stanza in un set cinematografico

Se spesso i tuoi amici si fermano a casa dopo una sana serata film? Allora ciò che ti serve è una stanza dal design inconfondibile ispirata proprio alle sale del cinema o a set cinematografici, con sedie da regista, comodi pouf e un letto davvero molto particolare, ovvero delle comode poltrone letto da rendere accoglienti con cuscini e plaid per le serate più fredde.

Possiamo abbellire la nostra “camera degli ospiti” con una macchina da pop corn, un proiettore e contenitori che possano ricordare una sala cinematografica come vasi in plexiglas dalla forma dei contenitori per il pop corn o anche semplicemente appendendo alle pareti i poster nei nostri film preferiti. Luci calde e soffuse daranno poi maggiore atmosfera e trasformeranno il tuo salotto in una perfetta camera degli ospiti.