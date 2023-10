Tagli 2023/2024: scegli il look che si adatta di più alla forma del tuo visto | Se sbagli poi te ne penti

Tutte le idee per un taglio capelli in questo autunno/inverno 2023/2024, scegli quello che meglio si addice alla forma del tuo viso, se sbagli potresti pentirtene.

Come ogni stagione la moda per i nostri capelli ci offre una serie di tendenze perfette per tutti i gusti. E quest’anno? Anche per questo autunno/inverno che sta per arrivare lo scenario non sembra essere cambiato. Che tu li voglia, lunghi, medi o corti, troverai sicuramente la tua ispirazione.

La parola d’ordine per quest’anno di moda sembra essere naturalezza, quindi nessun taglio troppo strutturato, né tanto meno capelli troppo pettinati o troppo in ordine. La scelta migliore è un taglio morbido, che ti permetta di non dover ricorrere sempre alla messa in piega.

Ma la seconda parola d’ordine di quest’anno sembra essere volume. Sì, sono consigliati quei tagli che offrono un notevole volume alla base alleggerendo le punta per evitare di appesantire la figura e soprattutto di risultate eccessivo. Occorre dinamismo, niente simmetrie.

Il taglio di capelli perfetto è quello pratico, che al mattino ti permette di impiegare poco più di qualche minuto per prepararti. Un po’ spettinato, ma sempre perfetto. Insomma, una cosa è certa, secondo gli esperti, il taglio perfetto non esiste più, sta a te decidere cosa vuoi per la tua chiama, a patto che sia sempre anticonformista.

I tagli 2023/2024 per chi non rinuncia ai capelli lunghi

Per tutte coloro che ai capelli lunghi proprio non sanno rinunciare, concedetevi delle soffici salature e sfilate che offrono ai vostri capelli un buon movimento mantenendoli comunque pieni e corposi. Potreste optare per una frangia o per dei ciuffi che incorniciano il viso e che ti rendono estremamente femminile.

Il taglio lungo di questo autunno/inverno prende spunto dagli anni 80/90, con il volume tanto amato al tempo e capelli naturalmente mossi e spettinati.

Tagli medi e corti

Il bob anche per quest’anno si aggiudica lo scettro di taglio più apprezzato dalle donne. Il classico caschetto oscilla verso le lunghezze medie ma si mantiene sfilato e geometrico. Anche in questo caso la chioma è corposa. Non può mancare un naturale effetto ondulato. Il taglio può essere arricchito con una frangia media o corta anche nel caso in cui abbiano capelli ricci.

Shag e Pixie sono i tagli da mixare per chi non rinuncia al fascino di un taglio corto. Ovviamente, è facile immaginare che per scegliere un taglio netto di questo genere occorre avere il viso adatto. Ottima idea quella di giocare con i colori, dal biondo freddo al rame quelli più alla moda.