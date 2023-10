Oroscopo del weekend, se sei di questi segni comincia a prepararti: si prospettano giornate davvero faticose

Oroscopo della settimana: novità clamorose in arrivo per alcuni segni zodiacali: scopri come sarà il tuo prossimo weekend!

Il mese di ottobre 2023 si rivelerà decisivo per alcuni segni zodiacali da tempo in stand-by. Attualmente, la Luna si trova nel segno dello Scorpione, mentre Marte risulta a favore di Saturno e di Venere in Vergine: un allineamento che potrebbe favorire alcuni colpi di scena per diversi segni zodiacali.

Iniziamo dunque dallo Scorpione, il favorito della settimana: per i nati del segno, è il momento di emergere. Assecondando l’influenza positiva di Marte, Venere e Luna, essi potranno godere di un periodo assai soddisfacente in ambito sentimentale, lavorativo ed interpersonale. È il momento di osare, e di chiedere di più all’Universo!

Anche il Capricorno svetta in cima alla classifica dei segni in pole-position: nonostante la posizione ostile di Mercurio, i riflessi pronti e l’intuito permetteranno il raggiungimento di obiettivi assai ambiziosi. Bene anche per la Bilancia, favorita dagli influssi lunari e dal sostegno di Mercurio: i nati del segno si sentiranno ancora per qualche ora invincibili, ma dovranno poi tornare a fare i conti con la propria emotività.

I nati della Vergine, poi, stanno godendo di una fase di disintossicazione dai rapporti fittizi e virtuali, e stanno sperimentando un momento in cui il sex-appeal è alle stelle. Idem per il Cancro: la congiuntura tra Marte e Luna ravviva i rapporti amorosi e dona nuova energia sul lavoro, ma attenzione ai fisiologici cali di concentrazione!

Oroscopo della settimana: red flag per questi segni

Per i nati dell’Ariete si profila un fine settimana impegnativo: la Luna nuova in opposizione vi ha accompagnato fino a questi giorni, lasciandovi uno stato d’animo stanco e sfibrato. Cercate quindi di non perdere il senso della prospettiva e stringete i denti: la rimonta sta per arrivare! Anche il Toro risulta piuttosto insofferente a causa delle influenze lunari, e potrebbe scivolare in scatti d’ira e battibecchi furibondi con amici e parenti. La parola d’ordine è: moderazione.

Per quanto riguarda i Gemelli, i nati del segno potrebbero fare i conti con qualche problema di autostima: i bagordi estivi hanno infatti lasciato qualche strascico fisico, ma niente paura! Un aggiustamento alla routine alimentare vi restituirà ben presto un riflesso a prova di copertina. I nati del Sagittario stanno invece attraversando una fase piuttosto polemica; del resto, è il momento giusto per esprimere con moderazione suggerimenti e lamentele, ma occhio a mantenere toni pacati e costruttivi.

Oroscopo della settimana: i segni in down

Nati dell’Acquario, attenzione! La congiuntura tra Luna e Marte potrebbe infatti crearvi qualche intoppo nel weekend, soprattutto a livello mnemonico. Potreste infatti accusare una certa stanchezza mentale, e trascurare alcuni aspetti essenziali nel vostro lavoro e nelle dinamiche di coppia.

Anche il Leone sta affrontando una fase delicata, soprattutto in amore: potrebbero verificarsi alcuni incomprensioni di coppia, che sfoceranno a loro volta in veri e propri muri comunicativi. Mettete da parte le insicurezze e le apprensioni, e cercate di comunicare efficacemente il vostro stato d’animo al partner. Al contrario, i Pesci potrebbero incorrere in incontri del tutto inaspettati: attenzione a non cedere a tentazioni pericolose, potreste ben presto rimpiangerlo.