Lavatrice, se spingi questo pulsante ti ritrovi tutti i panni stirati: usatelo subito

Lavatrice, se spingi questo magico pulsante trovi i panni belli stirati. Sei pronto a scoprirlo?

Lo avevano detto. In autunno ci saremmo trovati nuovi e pure importanti rincari in bolletta e così è stato e sarà. Lo sarà ancora di più, a onore del vero, a partire dal mese di ottobre che è praticamente alle porte. E se parliamo poi di consumi a livello di gas e di energia c’è da mettersi nelle mani nei capelli.

Fatto sta che alcuni elettrodomestici, frigo in primis, dobbiamo tenerli praticamente sempre accesi. E altri invece li usiamo ogni giorno e pure più volte nel corso della giornata. Fra di essi figura di certo una bella lavatrice. Per tenere una cosa pulita e in ordine, con asciugamani, tappeti, lenzuola e federe profumati dobbiamo farne grande uso.

Tanto più che certi capi sono molto ingombranti. Pertanto, in men che non si dica, invadono tutto il suo spazio. E così talvolta siamo costretti a farne una solo per loro. E ciò comporta talvolta un bello spreco non solo di energia ma pure di acqua che è un bene prezioso e che è il simbolo stesso della vita.

Lavatrice, il tasto che vi cambierà la vita

Dunque se in certi casi non possiamo evitarlo, possiamo comunque correre ai ripari in altri. Per esempio evitare di fare una lavatrice se non a pieno carico. Oltre a ciò, qualora ovviamente possibile, stiamo lontani da cicli di lavaggio eccessivamente lunghi. Puntiamo invece su quelli più brevi e delicati.

Fantastico è poi quello Eco che è molto usato dagli italiani. Ricordiamoci poi di tenere sempre costantemente ben pulita la nostra lavatrice non solo al suo interno ma anche all’esterno. In primis diamo un metaforico schiaffo al calcare che non è un toccasana per lei come per i nostri capi. E se vogliamo già ritirarli asciutti dopo un bel lavaggio, schiacciamo questo tasto. Risultati al top con pochi capi per lavaggio.

Panni asciutti e stirati in men che non si dica

Sapete di quale si tratta? Lo conoscete tutti e ci metterete davvero un solo istante a trovarlo. Difatti parliamo di quello della centrifuga. Come sfruttarlo? Dopo aver compiuto il vostro abituale lavaggio, inserite un asciugamano nella vostra lavatrice, quindi schiacciate il famoso pulsante, azionandolo alla massima potenza.

Una volta finito, stendete con cura i vostri panni sul vostro stendino, tenendolo però ben distante da fonti eccessive di calore, come i termosifoni. Azionate invece un ventilatore. Dopo un’oretta circa noterete che i vostri panni saranno perfettamente asciutti dal momento che l’asciugamano citato in precedenza avrà assorbito l’umidità in eccesso. Inoltre saranno anche ben riposti come se li avrete stirati.