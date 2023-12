Pelle liscia e levigata, ti basta assumere questo alimento tutti i giorni | Sembrerai più giovane di 10 anni

Pelle liscia e splendidamente levigata anche per te! Basta che bevi quotidianamente questo alimento.

Il tempo trascorre ed è inutile che ci illudiamo, perché di mera e grandissima delusione si tratta, di poterlo fermare. Del resto anche gli antichi, che la sapevano decisamente assai lunga, sostenevano che ” tutto scorre”. Di certo non possiamo nascondere gli anni che abbiamo all’anagrafe ma possiamo comunque curarci di più e volerci maggiormente bene.

Il che significa rispettarsi, facendo costantemente movimento e seguendo un’alimentazione sana, varia, controllata e ben bilanciata. Fondamentale poi è mantenersi costantemente idratati, bevendo i 2 canonici litri di acqua, meglio ancora se liscia, al giorno. Di tutto ciò pure la nostra pelle ci ringrazierà.

E non parliamo solo di quella delle nostre mani, che sono in ogni caso il nostro primo biglietto da visita e che ora che fa freddo sono messe a dura prova dal vento e dal gelo, ma anche e soprattutto di quella del nostro viso. Fondamentale per averlo bello e in salute è quello, nel caso delle donne, di non andare mai a letto ancora truccate dal momento che i residui di make up possono fare alla lunga seri danni.

Pelle liscia e levigata grazie a un particolare alimento

Utilizzare poi prodotti di qualità e mai in quantità eccessiva è un altro consiglio assai valido da mettere subito in pratica, così come quello di lasciare dei giorni, magari quando stiamo in casa, libera la pelle senza aggiungerci nessun segno di trucco. Tale escamotage è seguito anche dalla divina Chiara Ferragni che di Bellezza indubbiamente ne sa eccome.

Cerchiamo poi di coccolare la pelle del nostro viso sia al mattino appena sveglie che la sera prima di andare a dormire con una valida Beauty Routine, scegliendo prodotti mirati per la tipologia della nostra pelle. Tuttavia se vogliamo ottenerla ancora più bella, levigata e luminosa, dovremo cercare di bere ogni giorno un particolare alimento. Un vero e proprio elisir di giovinezza.

Il collagene, il nostro vero elisir di bellezza e di giovinezza

Parliamo del collagene che è tra l’altro contenuto, in minima parte, in molte creme viso sia per il giorno sia per la notte. Lo possiamo assumere grazie ai molti integratori che esistono in commercio o sorseggiando dell‘acqua apposita che lo contiene e che troviamo anche al supermercato.

Tuttavia il collagene lo troviamo anche in alcuni alimenti, ricchi di vitamina C. Parliamo dunque degli agrumi, dei frutti di bosco e di svariati frutti tropicali come il kiwi, il mango e l’ananas. Lo possiamo scovare pure nelle verdure. Parliamo per esempio dei broccoli, dei cavoli, dei peperoni e degli spinaci. Infine lo possiamo gustare nei legumi e nell’aglio che è un fantastico insaporitore.