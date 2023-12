Bevi questo alimento e dimagrirai: lo consigliano tutti gli esperti | Lo trovi sullo scaffale dei condimenti

Punta a questo alimento se vuoi rimanere in forma e dimagrire. Lo trovi nello scaffale dedicato ai condimenti.

Ora che il mese di dicembre è arrivato e le varie e numerose festività ci attendono praticamente dietro l’angolo, di certo, a causa dei succulenti pranzi e sopraffine cene, mangeremo qualcosa di più. Trascorreremo più tempo seduti a tavola con i nostri cari, condividendo il piacere del cibo, assaporando pure alimenti e sapori che non fanno parte della nostra alimentazione quotidiana.

Il segreto sta nel non eccedere con le porzioni e cercare comunque di mangiare parecchia frutta e verdura, oltre che di compiere un po’ di movimento magar con la scusa di andare a vedere il centro cittadino addobbato a festa. Tenerci poi costantemente idratati, bevendo i canonici 2 litri di acqua giorno è un altro valido consiglio.

Come lo è quello di non eccedere con i brindisi e piuttosto, a fine pasto, sorseggiare in tutta calma un’ottima tisana digestiva e sgonfiante. Il top in tale direzione è quella al finocchio. Durante il pomeriggio possiamo tenerci bei caldi con del tè verde ma se lo vogliamo fare dopo le 18 diciamo sì a quello rigorosamente deteinato.

Bevi questo alimento e dimagrirai, è un condimento

Se poi amiamo il caffè cerchiamo di abituarci a berlo amaro. Così eviteremo di assumere altro zucchero dopo tutto quello che già mangeremo per via dei dolci natalizi. Per quanto concerne quest’ultimi diciamo sì a una fetta ed evitiamo quelli farciti con creme particolari. Il vero attentato alla linea è soprattutto quella al mascarpone che è il top se abbinata al pandoro.

Rivolgiamo poi una particolare attenzione ai condimenti, evitando il più possibile i fritti che non sono di certo un toccasana non solo per mantenersi in forma ma nemmeno per la salute in linea generale del nostro organismo. Sì, all’olio extravergine d’oliva e a poco sale. E soprattutto per dimagrire puntiamo a lui.

L’aceto di melo, super alleato per la nostra linea

Parliamo dell’aceto ma non di uno qualsiasi bensì quello di melo che trovate in vendita in tutti i supermercati nell’apposito reparto dedicato espressamente ai condimenti. Per far sì che ci dia una mano a tenere monitorata la nostra linea dobbiamo necessariamente puntare a uno di qualità. Detto ciò non possiamo berlo così com’è ma diluito in un po’d’acqua.

A quanto pare bere un bicchiere d’acqua con mezzo cucchiaio di aceto di melo, prima di fare colazione, aiuterebbe a perdere peso. Non per nulla, ingerendolo a stomaco vuoto, darebbe una mano a ridurre il livello di zuccheri nel sangue e la sensibilità all’insulina, riuscendo poi a mantenere sotto controllo la glicemia.