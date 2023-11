Letizia di Spagna, clamoroso errore di stile in diretta: lo ha indossato davvero lasciando a bocca aperta tutti

Da Letizia di Spagna non potevamo aspettarcelo: ecco qual è l’imperdonabile errore di stile fatto dalla Regina consorte di Spagna.

Moglie del Re Filippo VI di Spagna, Letizia Ortiz, conosciuta da tutti come Letizia di Spagna, è diventata icona di stile per moltissime donne over 50, una vera e propria fonte di ispirazione per outfit eleganti e raffinati, per questo motivo molti dicono sia una vera e propria “Royal fashion Influencer“.

Prima di diventare moglie del Re di Spagna, Letizia di Spagna è stata una giornalista molto apprezzata e può vantare nel suo curriculum collaborazioni importanti con emittenti come Bloomberg, CNN+ e TVE, ma non è qui che è nata la sua passione per la moda.

La cara regina consorte, infatti, non è mai stata la regina anche delle passerelle, la ricerca dello stile perfetto per la sua personalità (a causa anche delle mode del momento) non è stata molto semplice e di errori ne sono stati fatti tanti da Letizia di Spagna nel corso del tempo.

Scopriamo, quindi, quali sono stati i peggiori look flop della super chic Letizia di Spagna, non crederai che abbia avuto davvero il coraggio di uscire così.

Letizia di Spagna: da flop a top

Spesso, guardando i cambi look dei “vip”, possiamo notare come tutti abbiamo avuto dei momenti flop nella vita e questo, purtroppo è accaduto anche a Letizia di Spagna, adesso Influencer che non sbaglia un colpo, ma fino e poco tempo fa, non combinava due capi giusti insieme, come ad esempio l’abito nero con scollo a V e quello strano colletto da Signorina Rottenmeier troppo austero e d’altri tempi, soprattutto se abbinato ad un’acconciatura raccolta che le indurisce i lineamenti.

Per non parlare poi del look sfoggiato in occasione del Premio Cervantes nel 2008, un completo giacca e gonna tutto sbagliato realizzato con un terribile taffetà cangiante azzurro che sembra andarle troppo stresso, con questa gonna a campana con orlo al ginocchio che le rende tozza irrimediabilmente la figura facendola sembrare molto più bassa.

Questo è davvero imperdonabile

Adesso veniamo ai 2 peggiori look della selezione: il primo è un abito in stile anni 2000 che ricorda un po’ lo stile Spice Girl, ma fallendo miseramente, parliamo di quel vestito a righe verticali tutte in paillette su fondo viola che le ingrigisce terribilmente la pelle, abbinato ad una ancor peggiore acconciatura effetto wet ed un trucco occhi forse un po’ too musch per Letizia di Spagna. La cosa peggiore poi è che il vestito è anche semitrasparente… non proprio elegante per una Regina far vedere il reggiseno in trasparenza.

Infine, il peggior look di tutti, quello che proprio non potevamo aspettarci da Letizia di Spagna è questo maxi abito con enormi stampe di fiori dai toni del blu notte e sfondo bianco. Un abito tutto sbagliato che la accorcia e la fa sembrare anche più larga donandole un bel po’ di anni in più a causa di questa gonna davvero troppo lunga per la sua statura che la irrigidisce e le toglie molti centimetri.