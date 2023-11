Ilary Blasi, ha rifatto anche questo ma in pochi se ne sono accorti: spunta l’indiscrezione clamorosa

Pochi lo sanno, ma Ilary Blasi, l’ex moglie di Francesco Totti, si è rifatta anche questo. Ecco di cosa si tratta e come è stato scoperto da un chirurgo plastico molto attento.

Ilary Blasi, archiviato il suo chiacchierato divorzio da Francesco Totti, è sempre più felice e innamorata accanto a Bastian Müller, l’imprenditore tedesco con cui fa coppia fissa da più di un anno.

I due, proprio in questi giorni, sono volati in Turchia per una vacanza all’insegna del romanticismo e del brivido. La sera del 31 ottobre, infatti, la conduttrice de l’Isola dei Famosi si è mostrata sui social con indosso un costume da sposa cadavere.

C’è però un segreto che pochi conoscono di lei e che la Blasi custodisce gelosamente. Una parte del suo corpo, che si è rifatta, ma che nessuno sapeva fino a quando un chirurgo plastico non l’ha svelato sui media.

Di quale si tratta? Ve la sveliamo noi, perché, guardando le foto di com’è cambiata Ilary Blasi nel corso degli anni, poche persone, anzi pochissime, l’hanno notato.

Ilary Blasi e quel “ritocchino” quasi invisibile di cui nessuno si è accorto

Mettendo a confronto le immagini di quando aveva cominciato come letterina a Passaparola e quelle attuali, vediamo che Ilary Blasi è cambiata parecchio in vent’anni. Uno dei cambiamenti più evidenti, e che si possono notare nelle foto, è il naso: da giovane infatti lo aveva all’insù e leggermente appuntito, mentre ora è dritto ed è anche più regolare. Un chiaro segno di un piccolo intervento di rinoplastica, una delle operazioni chirurgiche più conosciute e che serve proprio a correggere i difetti del naso.

Tuttavia c’è un altro “ritocchino”, decisamente meno visibile, a cui potrebbe essersi sottoposta la Blasi. Quello al mento e agli zigomi, di cui nessuno si è accorto, nemmeno le riviste di gossip che in genere sono ben attente a ogni mossa dell’ex signora Totti. Difatti, se continuiamo a osservare le foto di Ilary Blasi del passato, notiamo che anche la forma del viso è cambiata, anche se leggermente.

Ilary Blasi, cosa si è rifatta veramente nel corso degli anni

Ovviamente queste sono solo supposizioni, in quanto non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della conduttrice. Tuttavia, come ha ammesso lei stessa in più interviste, un ricorso al chirurgo estetico l’ha fatto anche lei.

Nello specifico, come dichiarato a Belve di Francesca Fagnani, si sarebbe ritoccata più volte il seno. Per quanto riguarda gli altri interventi, anche se (e lo specifichiamo) sono ipotesi dei giornali, potrebbe essersi fatta un piccolo filler alle labbra. In effetti, guardando le sue foto e le differenze tra com’era ieri e com’è oggi Ilary Blasi, si vede che sono molto più piene.