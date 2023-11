“Non mi trattengo”: Milly Carlucci, la notizia arrivata all’improvviso | Gravissime insinuazioni su di loro

“Non mi trattengo”: per la divina Milly Carlucci ha una nuova notizia da verificare. Le insinuazioni sono gravi.

Ballando Con Le Stelle è diventato sempre più, nel corso del tempo, uno degli appuntamenti più amati del sabato sera degli italiani di ogni età. E anche quest’anno, nonostante a livello di share sia battuto da Tu Si Que Vales in onda su Canale 5, il programma danzereccio di Rai 1 possiede comunque il suo zoccolo duro di grandissimi estimatori.

La giuria è super agguerrita ed è la stessa degli ultimi anni. Si era parlato di qualche nuovo cambiamento nel corso dell’estate ma così non è stato. Sono anche volati sonori stracci tra alcuni concorrenti e la giudice Selvaggia Lucarelli che è una grandissima provocatrice. Fortissimo è stato il battibecco con Ricky Tognazzi anche se è con Teo Mammucari che i toni si infuocano maggiormente.

Diciamo che, come si dice a Roma, ” i due non si pigliano proprio”. Fatto sta che lo show deve andare avanti. E come ogni edizione che si rispetti è facile che nascano forti simpatie in pista tra un ballo e l’altro. Angelo Madonia, che quest’anno balla con Paola Perego, su Twitter ha spifferato che quest’anno siano nate diverse coppie.

“Non mi trattengo”, gravissime insinuazioni alla corte di Milly Carlucci

Tra l’altro si mormora che proprio tra lui e l’allieva ci sia un certo feeling, così come tra Wanda Nara, che secondo molti potrebbe essere la vincitrice nel corso della super attesa finale, e il suo insegnante. A insinuarlo con una battuta in diretta è stata pure Selvaggia Lucarelli. Tuttavia gli intrecci amorosi non si fermano di certo qui.

Pare infatti che pure l’ex star di Avanti un altro! Sara Croce, da poco single, abbia un certo trasporto con il suo maestro, così come il camaleontico Teo Mammucari con la sua insegnante. In ogni caso è un’altra la coppia che ormai è ben chiaro si sia formata. E una fonte lo ha ammesso dichiarando: “Non mi trattengo”. Di chi stiamo parlando? Forse della stessa Milly Carlucci?

Rossella Erra conferma la nascita della nuova coppia di Ballando

Parliamo dell’opinionista di Ballando Rossella Erra che ha raccontato a La Volta Buona, condotto dalla meravigliosa Caterina Balivo, di aver visto scambiarsi effusioni con tanto di baci, il concorrente Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la sua maestra Lucrezia Lando. A darle manforte ci ha anche pensato Simona Izzo che ha ammesso di averli visti pure lei ma non al ristorante, bensì fuori dagli studi.

Tornando alla Erra ecco che cosa ha spifferato in TV:” Avrò anche fatto violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non ci riesco. Io li ho visti domenica sera che stavano insieme al ristorante“. Poco dopo ha aggiunto che, incuriosita, ha deciso di osservarli meglio e li ha visti impegnati in un lungo e dolcissimo bacio.