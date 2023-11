Rocco Siffredi, sapete dove vive l’attore? La sua villa spropositata stupisce tutti

Ma voi lo sapete dove vive il famoso attore hard, Rocco Siffredi? La sua casa è da sogno ed è super lussuosa, resterete veramente senza parole, in quanto è una casa da invidia.

Rocco Siffredi, è uno di quei nomi che rimarranno per sempre nella storia della televisione, a prescindere da quale sia la tematica, che può essere discutibile o meno. Ad ogni modo, nonostante gli anni siano passati anche per lui, il suo nome echeggia forte tra le varie generazioni. Addirittura la sua scuola fa il pieno di studenti, in quanto in molti sognano di avere la sua stessa carriera.

Il noto attore porno, si è costruito il suo impero grazie alle sue particolari caratteristiche fisiche che gli hanno permesso di sfondare nel “suo lavoro”. Ed è stato proprio il suo impiego a permettergli di acquistare la casa da sogno, di cui vi sveleremo a breve.

La casa da sogno di Rocco Siffredi

Nonostante la sua fama lo preceda, Rocco Siffredi non ha una vita facile 365 giorni all’anno. È sempre sulla cresta dell’onda nel suo settore, in quanto i suoi fan continuano ad apprezzare particolarmente i suoi film, per non parlare della sua scuola che raggiunge sempre il pienone, eppure per uno dei suoi figli questo, non dev’essere stato un periodo molto felice. Come saprete, Lorenzo Tano, sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Molti sui social, per non parlare di alcuni personaggi famosi hanno criticato la scelta di Milly Carlucci di inserirlo nel cast del suo show “ballerino”, per via della professione del padre. In realtà, il padre è il padre, il figlio è il figlio. Bisognerebbe scindere i due, in quanto sono due persone diverse, pur portando lo stesso cognome. Non farlo partecipare sarebbe un fatto discriminatorio, in quanto ha tutti i diritti di ballare come gli altri. Voi cosa ne pensate in merito?

Una villa lussuosa

Rocco Siffredi sicuramente cercherà di digerire quelle chiacchiere sul figlio, nella sua super villa lussuosa, situata a Budapest, dove da molto tempo il porno attore insieme alla sua famiglia, risiedono felici. La casa è veramente un paradiso per gli occhi, tutti quanti vorrebbero avere un posto così dove rilassarsi.

La super villa presenta una grossa piscina all’esterno, per non parlare della zona palestra, del maxi soggiorno, della stanza dei modellini, della sala cinema e così via. Inoltre i locali sono molto ampi, tutti arredati con gusto impeccabile. Troviamo infatti gli arredi stile country, divani e poltroni bianche, vimini e tanto altro. Quello che ha anche colpito molto è vedere quei grossi quadri appesi alle pareti, che raffigurano i membri della famiglia Tano.