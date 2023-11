Teo Mammuccari, travolto da orrende accuse: “…sei volgare” | Rischia l’eliminazione a Ballando con le stelle

Teo Mammuccari, in conduttore nel mirino. “Sei volgare”, la forte accusa e il rischio di eliminazione a Ballando Con Le Stelle.

Ha di certo lasciato il classico amaro in bocca ai più e fatto scalpore la scelta di Teo Mammuccari di lasciare le Reti Mediaset e il suo storico ruolo di giurato a Tu Si Que Vales. Il suo posto lo ha preso la strepitosa Luciana Littizzetto, ora in forza anche a Discovery, accanto a Fabio Fazio, nella nuovissima edizione di Che Tempo Che Fa, che sta spopolando su Canale 9.

In estate si mormorava che Teo potesse rivestire lo stesso ruolo per Ballando Con Le Stelle, soprattutto perché si vociferava che potessero esserci dei cambiamenti all’interno della giuria. Anche la meravigliosa Milly Carlucci, non ha negato che ci poteva essere una bella rinfrescata in tale direzione, che però non c’è stata. Mammuccari poi è approdato sì alla sua corte, ma in veste di ballerino.

In pista lo vediamo insieme alla maestra Anastasia Kuzmina, molto amata dal pubblico italiano. Con lei realizza, nel corso della settimana, molti scatti, nonché tante gag video, che poi condivide prontamente sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Non contento ha anche dato vita a una sua rubrica Web, o meglio a un format altamente ironico, denominato Bomb O Passo.

Teo Mammuccari travolto dalle tremende accuse

Tra l’altro in diretta a Ballando ha mostrato un video su Selvaggia Lucarelli e Rosanna Lambertucci, che però non ha suscitato, a quanto pare, solo consensi, ma al contrario sonore critiche e metaforiche tirate di orecchie. Il popolo del Web si è molto adirato, anche perché pare che abbia mancato, secondo molti, di rispetto alle due donne.

In particolare lo avrebbe fatto nei confronti di una signora di quasi 80 anni, riferendoci con ciò alla splendida Rosanna, da poco rispostatasi e che ha deciso di rimettersi in gioco nello show danzereccio di Rai Uno, con ironia e acuta eleganza. Caratteristiche queste, coadiuvate dalla sua grande professionalità, che l’hanno sempre contraddistinta nel corso della sua brillante carriera.

“Sei volgare”, il commento che lascia il segno

Ora arriva l’accusa per Mammuccari: “Sei volgare!“. A dirlo, oltre a tanti utenti, è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ha testualmente scritto, riguardo alle battute di Teo sulla Lambertucci: “Non sono bacchettone, ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere, che vuole bombarsi una signora di quasi 80 anni?”.

Queste le parole del concorrente di Ballando sulla collega: “Rosanna, bombo, proprio bombardissima, la voglio con le occhiaie, come un panda!”. Il riferimento invece alla Lucarelli, con la quale non scorre buon sangue ed ha già avuto discussioni a gogo ha spifferato: “Selvaggia? Bomb! La Selvaggia bomb tutta la vita!”. Ora si attende l’ennesima replica della giurata.