Marica Pellegrinelli, altro che Eros: Il suo cuore batte solo per lui | È famosissimo

Marica Pellegrinelli, ciao ciao Eros! Il suo cuore ora batte per lui. Un uomo bellissimo e super famoso.

Ha vissuto con Eros dieci anni bellissimi della sua vita. Lei è stata la sua seconda moglie e questo secondo molti non lo ha mai del tutto digerito. La prima è stata la divina Michelle con la quale ha messo al mondo Aurora e che li ha resi per la prima volta nonni del piccolo Cesare. La showgirl svizzera e il cantautore romano sono tuttora in ottimi rapporti.

Non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra loro ma i fan di entrambi ci hanno più volte sperato. Marica con lui ci ha fatto due figli. La loro vita era splendida. Lei lo seguiva nei tour in giro per l’Italia e nel mondo. Poi, quando sono arrivati i bimbi, lei non poteva farlo più. Rimaneva a casa ad aspettarlo per settimane e in certi casi mesi interi.

Alla fine non ha più retto la situazione e l’idillio è finito. In ogni caso ha sempre speso belle parole per lui e per Aurora che ha definito un dono. Fatto sta che se il suo celebre ex si è rifatto una vita dal punto di vista sentimentale, uscendo allo scoperto di recente con la sua lei, pure la Pellegrinelli ha fatto lo stesso.

Marica Pellegrinelli, dopo Eros ha un nuovo amore

In ogni caso la relazione andrebbe avanti da un paio di anni. Lui è un giovane e affascinante uomo, nonché un famoso produttore musicale. I due ormai non si nascondono più e lei, vincendo la sua proverbiale riservatezza, gli ha donato una dolcissima dedica sui Social in occasione del suo compleanno, lasciando senza fiato i rispettivi fan.

A unirli, oltre alla passione e al forte amore, l’interesse comune per la musica. Difatti lei oltre a essere un’affermata e super richiesta modella è ance una talentuosa deejay. Lui tra l’altro oltre a essere un produttore musicale, come già detto poco fa, è pure un ballerino, un performer e un bravo musicista. E ora fuori il nome!

Chi è il suo famoso fidanzato

Parliamo di William Djoko che è stato paparazzato per la prima volta in compagnia di Marica due anni fa dal settimanale Diva E Donna. Pian piano la coppia è venuta sempre più allo scoperto e oggi il loro amore va a gonfie vele anche se sovente lui è in giro per il mondo. A quanto pare lui avrebbe anche conosciuto Aurora Ramazzotti.

Non per nulla la ragazza gli ha fatto gli auguri di compleanno su Instagram ponendo un bel commento nel post condiviso dalla seconda ex moglie del suo celebre padre in occasione della festività in oggetto per il suo uomo. Insomma, a quanto pare lui è molto stimato anche dalla primogenita di Eros e della bellissima Michelle.