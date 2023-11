Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è davvero finita tra loro? Rotto finalmente il silenzio

Alessandro Vicinanza e Ida Platano di Uomini e Donne si sono realmente lasciati? Ecco come stanno davvero le cose. La conferma arriva proprio da Instagram.

Ida Platano è stata presente molto prima nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi e ha appassionato i telespettatori con la love story altalenante con Riccardo Guarnieri. I due all’inizio concepivano la conoscenza in modo diverso: lei non voleva dare l’esclusiva mentre lui era del parere opposto. Alla fine sono usciti insieme dal programma mano nella mano per poi partecipare a Temptation Island.

Anche da lì sono usciti più uniti, ma poi si sono ripresentati a UeD separatamente. Ida ha accettato il corteggiamento di Armando Incarnato scatenando così la gelosia di Riccardo che non ha esitato a chiederle di sposarlo. La risposta è stata positiva, ma si sono di nuovo lasciati e da allora sono passati tanti mesi.

Lei è tornata nello studio e tra i vari pretendenti ha conosciuto Alessandro Vicinanza. Si sono frequentati, però con il ritorno di Riccardo le cose non sono andate per il verso giusto. Nel frattempo si è intromessa nel triangolo Roberta Di Padua, uscita prima con il bel pugliese e poi con l’affascinante campano. A quest’ultimo ha chiesto di uscire dal programma, ma ha avuto una risposta negativa.

Ida gli ha dato un’altra possibilità e così sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Era il periodo natalizio quando hanno salutato i telespettatori, i quali si sono ricreduti nel corso del tempo sulla loro voce story. Eppure di recente hanno lasciato intendere di esseri detti addio. Ma qual è la verità? Andiamo a scoprirlo.

Alessandro Vicinanza rompe il silenzio

In questi giorni sia Alessandro che Ida hanno condiviso dei post e delle storie su Instagram che hanno scatenato la curiosità della degli utenti social. Molti hanno subito pensato a un addio mentre altri hanno atteso delle info più chiare dai diretti interessati.

Finalmente da qualche ora tutto è stato chiarito. Ci ha pensato lui a mettere a tacere i pettegolezzi sulla crisi di coppia. Ciò che vedrete vi lascerà di stucco.

Ecco la verità sulla loro love story

“In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post Alessandro. Sta trascorrendo delle piacevoli giornate con la dolce metà a Capri.

Nei commenti si può leggere quello dell’ex dama “L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia”. Nessuna crisi nell’aria, dunque. Se c’è stata adesso è solo un lontano ricordo.