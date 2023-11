Dayane Mello, la confessione agghiacciante dell’influencer: “…rimarrò single finché…”

Dayane Mello ha rilasciato una dichiarazione sulla sua vita privata che darà sicuramente speranza ai molti pretendenti che ogni giorno sperano di essere notati dalla bella modella.

In Italia, Dayane Mello si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione ai reality quali l’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello Vip. È una modella, influencer e personaggio televisivo e nonostante tutti gli alti e bassi passati durante la sua infanzia, per lei le cose ora vanno decisamente meglio.

Mamma della piccola Sofia, la modella vive per sua figlia, mantenendo comunque un rapporto cordiale con il suo ex, nonché padre di sua figlia, Stefano Sala. Nonostante gli alti e bassi che la perseguitano un po’ in tutti gli scomparti della sua vita, la Mello ha preso una decisione che ha sconvolto tutti quanti.

La dichiarazione di Dayane Mello

Dayane Mello, durante una delle ultime puntate di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin diversi aneddoti della sua vita, tra i tanti sicuramente il rapporto difficile con i genitori l’ha segnata pesantemente. La mamma, morta qualche anno fa di cancro, è stata una ex prostituta e con la figlia si vedevano raramente, tant’è che lei e i suoi fratelli patirono anche la fame.

Con il padre, nonostante adesso le cose vadano meglio come ha dichiarato lei stessa: “Mio padre mi ha picchiato tante volte e per anni non ci siamo parlati, perché sono andata via di casa…Tante volte arrivavo a scuola e pensavo di buttarmi sotto a una macchina, poi un pomeriggio sono andata a cercare del veleno per topi…”. Fortunatamente quel tentativo di suicidio fu vano.

La scelta sentimentale

Dayane Mello, sempre durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, ha rivelato: “sogno di diventare di nuovo mamma e avere la mia famiglia…rimarrò single finché non troverò qualcuno che mi darà l’amore vero…”.

Queste sue parole fanno capire quanto la modella sia cresciuta e maturata, non è stata fortunata nella vita sentimentale, per questo ha capito di doversi fermare e aspettare che l’amore vero bussi alla sua porta. Solo così potrà godersi quella famiglia che ha sempre sognato e che lei purtroppo da piccola non ha mai potuto avere.

Anche se comunque con Stefano il suo ex è tutt’ora legata da un rapporto di stima e amicizia: “Io e Stefano siamo sempre stati molto maturi e siamo sempre stati amici. È qualcosa che non capita spesso, perché molte coppie usano i bambini per farsi le guerre…”, per questo entrambi possono vedere la loro bambina quando vogliono.