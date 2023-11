Pippo Baudo, dopo anni la rivelazione agghiacciante: ecco quel dolore lacerante che non è mai riuscito a superare

Ecco qual è la cosa che più di tutte ha fatto soffrire Pippo Baudo nel corso della sua carriera lavorativa, dopo tanti anni finalmente la rivelazione in una precedente intervista. Ecco che cosa ha dichiarato.

Pippo Baudo lo conosciamo tutti, a prescindere dall’età, in quanto con le sue conduzioni storiche ha segnato un’era per quanto riguarda la storia della televisione. L’abbiamo visto al Festival di Sanremo, per non parlare di Domenica In, Canzonissima e così via.

Baudo ha scoperto numerosi talenti, tra cui Lorella Cuccarini e Giorgia e ha lavorato con grandi dello spettacolo come per esempio, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado e molti altri. Apparso sempre sicuro di sé, con quell’atteggiamento fiero, quasi nessuno era a conoscenza di quel “difetto fisico” (a detta sua) che gli causò molta sofferenza. Ecco di cosa parliamo.

Il dolore di Pippo Baudo

In una delle ultime interviste rilasciate dal grande Pippo Baudo, il quale a 87 anni, com’era plausibile pensare, si è ritirato vita natural durante, ha rivelato qual è stato il personaggio che l’ha mandato più in crisi durante la sua carriera lavorativa:

“Un ospite che mi ha messo in difficoltà? Uno solo, Roberto Benigni, al quale però voglio troppo bene. La prima volta che venne in trasmissione, mentre ci riprendevano a mezzo busto, mi diede con la mano un colpo secco sui genitali che mi lasciò senza fiato…”. Nonostante i due siano molto affiatati, sicuramente quella “strizzatina”, il conduttore se la ricorderà per tutta la vita.

Il suo “tallone d’Achille”

Pippo Baudo ha rivelato inoltre, qual è stato quell’aspetto di sé stesso che l’ha reso insicuro e che gli ha dato più dolore. Per lui è sempre stato un complesso. Stiamo parlando del fatto di essere calvo, ecco che cosa aveva dichiarato: “Io, stempiato dall’età di 20 anni, mi sono sentito defraudato di qualcosa d’importante. Un calvo, credetemi, sente di avere una diminuito. Per me era anche una questione di immagine…”.

Pelata o meno, Pippo Baudo ha segnato un’epoca e quella stempiatura in realtà è sempre stato un suo marchio di fabbrica al quale il suo fedele pubblico è stato molto affezionato. Speriamo quindi che il conduttore possa rimanere, insieme al suo taglio stempiato, nei paraggi ancora per molto. La stessa speranza ovviamente la invocano anche i figli. Famose sono state le parole del figlio a tal proposito: “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte. La decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro…”.