Aurora Ramazzotti, mamma bis: è sogno ad occhi aperti

Aurora Ramazzotti ha svelato un desiderio nascosto, ovvero quello di allargare la famiglia. Ecco tutti i dettagli della piacevole notizia.

Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre 1996 a Sorengo dalla relazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo le ha dedicato una canzone nel momento in cui è venuta al mondo. Ha dovuto per anni combattere per togliere l’etichetta della “figlia di…” e per fortuna è riuscita nel suo intento mostrando di meritare uno spazio nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel 2015 è stata al timone della conduzione di X Factor e nel 2018 ha avuto modo di lavorare con la madre nel piccolo schermo nel game show Vuoi scommettere?. E’ stata l’inviata del programma televisivo ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Tuttavia avere due genitori famosi l’ha esposta a delle minacce da parte di ignoti, quindi per un po’ ha voluto accanto una guardia del corpo.

Ha anche debuttato in radio alla conduzione di The flight su RTL e Generazione Zeta su Radio Zeta. Con il tempo ha conquistato letteralmente tutti. Per quanto riguarda la vita privata è legata da anni a Goffredo Cerza, un giovane 27enne diventato padre il 30 marzo 2023 del piccolo Cesare.

Laureato in Ingegneria Elettrica all’Università di Londra, Goffredo è un coach online e con il suo profilo Instagram Kingcerfitnes offre una mano a chi vuole accettare la propria immagine allo specchio. I due sono alle prese con il figlio, in quanto tendono ad aggiornare costantemente i follower. Infatti Aurora ha fatto una confessione del tutto inaspettata sulla maternità.

Un sogno nel cassetto per Aurora Ramazzotti

Aurora rappresenta un modello da seguire per tantissime giovani perché lancia dei messaggi importanti. In passato, per esempio, si è mostrata sui social con l’acne per combattere il concetto di perfezione apparente. Non a caso non ha uso di filtri, ma la maggioranza è concorde nel dire che sia lo stesso bellissima.

In questi giorni ha messo da parte tutto per svelare un sogno nel cassetto maturato da quando Cesare è entrato nella sua vita. Nonostante la giovane età, Aurora ha le idee molto chiare.

“Voglia di farne un altro”

Di recente ha condiviso un video con Cesare su Instagram cantando She will be loved dei Maroon 5. Poi ha spiegato come vive la quotidianità nel ruolo di madre: “Siamo stati graziati con un bravo bambino. Lui è uno di quei bimbi buoni e bravi e che ti fa credere che tutti i bambini siano così e magari in un futuro remoto, lontanissimo, ti viene voglia di farne un altro”.

Per ora, quindi, Aurora e Goffredo vogliono godersi Cesare. Tuttavia in futuro potrebbero dargli un fratellino o una sorellina. Michelle Hunziker sarà sicuramente felice di fare la nonna bis.