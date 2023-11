Alessandro Gassmann senza la minima vergogna: “Spesso litigo con mia moglie perchè…” | Lei si vendica così

Alessandro Gassman ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sua vita sentimentale. Andiamo a scoprire ciò cosa ha detto in merito al suo matrimonio

Nato a Roma il 24 febbraio 1965, Alessandro Gassman ha ottenuto il suo primo debutto a 17 anni nel film Di padre in figlio, opera del padre attore e regista Vittorio Gassman. Allo stesso tempo ha studiato recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze poiché il suo scopo era perfezionare la sua arte.

Successivamente, accanto a Gianmarco Tognazzi, ha recitato in I miei più cari amici, Test di cocco e Uomini senza donne. Non è passato inosservato neanche per il suo inestimabile fascino al punto tale che nel 2001 ha posato per il calendario sexy della rivista Max.

La popolarità gli ha dato modo di ottenere dei ruoli in alcuni fiction della televisione. Tra questi possiamo citare Piccolo mondo antico, Le stagioni del cuore, La sacra famiglia e da non dimenticare Transporter: Extreme girato negli Stati Uniti d’America.

Con tanto lavoro e dedizione ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista del film Caos calmo del 2008. Dal 2018 al 2014 ha diretto anche il teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni e nonostante tutto ha trovato il tempo di realizzare un documentario sul padre a distanza di 10 anni dalla sua morte.

Non ha mai trascurato il teatro, tanto è vero che nel 2022 è tornato in scena con Il silenzio grande e racconti di disumani. Durante una delle sue innumerevoli interviste, si è lasciato andare sulla sua vita privata e non ha tralasciato alcun dettaglio.

La verità inaspettata di Alessandro Gassman sulla moglie

Alessandro Gassman è sposato dal 1998 con Sabrina Knaflitz, una sua collega. Dal loro amore è nato Leo che non ha seguito le orme del padre, in quanto coltiva la passione per il canto.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attore ha ammesso di litigare spesso con la moglie per un motivo ben preciso. Poi si è soffermato su delle problematiche personali.

“Sono il primo a chiedere scusa”

“Sbotto quasi subito, ma sono il primo a chiedere scusa…Sono io quello che si incazza e chiede scusa dopo un minuto, lei invece è la lenta vendetta cinese, quella poker face che per giorni ti circonda facendo a crescere in te il senso di colpa”. In alcuni casi litigano per via dei social. Infatti proprio lui ha dichiarato che dovrebbe pensare bene prima di scrivere determinate cose

Proseguendo nel discorso ha confessato di non sentirsi mai all’altezza del suo lavoro: “Io sono un insicuro totale nel mio mestiere…A teatro dovrei prendere di tranquillanti per entrare in scena…Ho paura del palco, poi dopo un minuto sono l’uomo più felice del mondo”.