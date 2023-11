Michelle Hunziker, dopo mesi di gossip esce allo scoperto sul nuovo amore: “Arriva quando meno te l’aspetti e…”

Michelle Hunziker è finalmente uscita allo scoperto e lo ha fatto avvalendosi del suo profilo Instagram. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della bella notizia

Michelle Hunziker è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto è stata definita l’unica erede di Maria De Filippi, uno dei pilastri della nostra televisione. Il merito è senza dubbio della sua bravura che le permette di accettare ogni tipo di sfida professionale.

Infatti ha letteralmente stupito con il suo programma televisivo Michelle Impossible. Fra gli ospiti c’era anche l’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale ha sempre avuto un buon rapporto soprattutto per amore della famiglia. Non a caso spesso trascorrono del tempo insieme, in qualità di nonni, con Cesare. Ciò dimostra che sono un esempio da seguire quando si prendono strade diverse.

Dopo la fine del matrimonio con Tommaso Trussardi Michelle Hunziker l’estate scorsa è stata al centro del gossip per prima della sua relazione con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello e uno dei medici più noti dell’Italia. Purtroppo anche in questo caso non c’è stato un lieto fine per volontà di lei.

Adesso pare che nella sua vita ci sia un’altra persona e solo di recente sono state pubblicate sui social e sulle riviste le foto in compagnia del fortunato. La conferma di tanta gioia traspare con una delle sue ultime storie di Instagram. Ecco di quale si sta parlando.

Curiosità sulla privacy di Michelle Hunziker

In questi giorni la conduttrice ha deciso di chiarire sulla sua vita sentimentale. Dopo mesi di silenzio è uscita allo scoperto con Alessandro Carollo.

Si tratta di un 41enne romano, nonché medico osteopata. A lui si rivolgono personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Belen Rodriguez e Renato Zero. Lavora tra Roma, Napoli e Milano. Con la Hunziker sta vivendo la love story alla luce del sole e la conferma è arrivata dal web.

“Quando meno te l’aspetti”

Nella Instagram story Michelle Hunziker ha ripreso un momento romantico tra un leone e la leonessa mentre si scambiavano tenere effusioni. Nella didascalia ha riportato le seguenti parole: “L’amore muove tutto, può tutto…l’amore guarisce. L’amore arriva quando meno te l’aspetti…e quando smetti di frignare”.

I fan sono convinti che abbia implicitamente fatto riferimento a se stessa e a tutto quello che ha vissuto nell’ultimo periodo. Dopo la tempesta adesso c’è il sole, dunque tanti sperano che possa goderne a tempo illimitato.