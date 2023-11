Veronica Gentili gelata da Massimiliano Rosolino: “Non si scherza!” | Cos’ha combinato la conduttrice de Le Iene

Molti si stanno chiedendo cosa sia successo tra Veronica Gentili e Massimiliano Rosolino. Perché stanno insieme? Cosa sta bollendo in pentola? Andiamo subito a scoprirlo

Veronica Gentili ormai è al timone della conduzione del programma televisivo Le Iene dopo l’addio di Belen Rodriguez e pare che stia avendo un buon riscontro con il pubblico della Mediaset. Per l’ennesima volta ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Diplomata all’Accademia Nazionale dell’Arte Drammatica Silvio Amico nel 2006 subito dopo ha debuttato come attrice, ma poi si è orientata verso il giornalismo. Non a caso si è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti nel 2015.

Subito dopo ha avuto modo di collaborare con programmi dediti all’attualità e alla politica, come L’aria che tira, Piazzapulita e Coffee Break su LA7. Per Mediaset è stata contattata per occuparsi de Dalla parte vostra e poi è stata la volta di Buoni o cattivi e Controcorrente.

Nel frattempo si è dedicata anche alla danza e ha seguito dei corsi di lingua inglese. Inoltre riesce a trovare del tempo anche per coltivare delle passioni è una di queste ha fatto intervenire Massimiliano Rosolino. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Interviene Massimiliano Rosolino. Veronica Gentile non ha scampo

Per quanto riguarda la vita privata Veronica Gentili è la sorellastra di Alessandro Vespignani, un docente di Fisica e Scienze della salute presso l’Università di Boston. Figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e di Netta Vespignani (purtroppo mancata al 31 marzo 2021), ha sicuramente avuto dei buoni esempi per poter costruire una carriera degna di rispetto.

Nel suo cuore, invece, fare che ci sia Massimo Galimberti, un professore universitario di Roma. Chi la segue da sempre sa bene che è una persona riservata, dunque non condivide nulla quando si tratta del versante sentimentale. Per il resto fa uno strappo alla regola e Massimiliano Rosolino ne sa qualcosa.

“La signorina degli anelli”, boom di like

In uno dei post recenti di Instagram della conduttrice si può vedere un video in cui viene ripresa mentre si dedica a un’attività sportiva. Andando nello specifico si tratta dello sport degli anelli, una specialità della ginnastica artistica.

Inevitabilmente ha ricevuto tantissimi like e complimenti. Non sono passati inosservati quelli di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano e tra questi gli utenti social hanno letto quello di Rosolino. “Non si scherza!”, ecco cosa ha scritto per far intendere che la Gentili non è una che perde tempo. Del resto la diretta interessata ha risposto con un semplice “Mai”.