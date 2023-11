Avete capito chi è la nuova fiamma di Rudy Zerbi? Oltre che bellissima è ricchissima

Ruby Zerbi non può nascondere più la sua nuova fiamma, dotata di un fascino disarmante. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Rudy Zerbi da anni fa parte del cast di Amici nel ruolo di maestro di canto. Con Alessandra Celentano è considerato il più severo, ma allo stesso tempo sa essere l’esatto opposto. Infatti in tanti sono concordi nel dire che in fin dei conti sa farsi voler bene da chi segue il talent show.

Tuttavia qualche volta si scontra con i colleghi per opinioni diverse sugli alieni. Non a caso ha delle discussioni soprattutto con Anna Pettinelli e di rado con Lorella Cuccarini. Per la gioia dei fan anche sabato sera Rudy Zerbi fa compagnia nel ruolo di giudice a Tu sì que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Di recente è stato intervistato per l’ennesima volta da Silvia Toffanin tramite collegamento dallo studio di Amici. Insieme hanno rivisto le tappe più importanti della vita del maestro stellata da tante soddisfazioni in ambito professionale.

Poi ha dichiarato, accennando un sorriso imbarazzato, di essere ancora single. “Non sono stato lasciato perché non sono stato preso. Non è mai iniziata davvero. Mi ha messo in sfida e ha vinto l’altro”, ecco come ha voluto implicitamente sorvolare sulla questione. In realtà le cose stanno diversamente. A lanciare lo scoop ci ha pensato un famoso settimanale.

Rudy Zerbi esce allo scoperto

Rudy Zerbi ha dei figli nati da relazioni diverse. Con la prima moglie ha dato alla luce Tommaso e Luca, poi con l’ex compagna Carlotta è diventato padre di Edoardo e Maria gli ha dato la possibilità di accogliere tra le sue braccia Leo.

Sui social si ritrae in compagnia dei figli, chiaro segno che sa essere un padre presente nonostante i vari impegni lavorativi. Adesso i riflettori sono puntati su di lui per via della nuova fiamma. Di conseguenza in tanti sostengono che abbia mentito durante l’intervista con la Toffanin.

“Rudy ha una nuova compagna”

Il maestro è stato perdonato perché ben risaputo che tende a tutelare la sua privacy. Lei è Grace Raccah, ovvero la figlia dell’imprenditore del marchio di moda maschile Dan John Daniele Raccah. Sul settimanale Chi è stata riportata la notizia: “Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo”.

Raccogliendo più informazioni sulla donna, si è scoperto che è già mamma ed è bellissima. Pare che si siano conosciuti in occasione delle sfilate della scorsa primavera. Le persone più strette dichiarano che i due sono innamoratissimi.