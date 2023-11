Pippo Baudo, dopo la scomparsa dalla tv come sta veramente: il figlio se l’è lasciato sfuggire

È mistero sulle condizioni di salute di Pippo Baudo: il figlio dell’amato conduttore rompe finalmente il silenzio.

Pippo Baudo, al secolo Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, rappresenta una delle figure più longeve della scuderia televisiva italiana, e nel corso della sua prolifica carriera ha siglato il successo di numerosi format.

Il conduttore catanese, da sempre fedelissimo a Rai, ha esordito nel 1959 nell’emittente, sin dai tempi in cui l’unica rete pubblica era Programma Nazionale.

Detentore del record assoluto di presenze a Sanremo (ben 13 conduzioni tra il 1968 ed il 2008), Pippo Baudo si è gradualmente ritirato dalle scene televisive: il suo ultimo ingaggio continuativo risale infatti al 2017, anno in cui ha curato su Rai2 la rubrica “Storie di televisione”, all’interno de “I fatti vostri”. Una scelta assolutamente condivisibile, soprattutto in virtù dell’età avanzata di Baudo: egli ha infatti da poco compiuto 87 anni.

Negli ultimi mesi, però, lo storico direttore di palco all’Ariston Pippo Balistreri aveva gettato un inquietante allarme circa la salute dell’amico nel corso della sua ospitata ad “ItaliaSì”: “Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo“. Sia il conduttore stesso, che il figlio Alessandro, hanno ben presto fatto chiarezza in merito al preoccupante rumor…

Come sta Pippo Baudo: parla il figlio Alessandro

Nel 2022 Alessandro Baudo, rampollo del noto conduttore siciliano, ha abbandonato i suoi progetti in Australia, ove viveva stabilmente da anni, per tornare a fianco del padre. Il figlio del mattatore ha divulgato sul settimanale “DiPiù” un aggiornamento circa le condizioni di salute di Pippo Baudo, in cui smentiva peraltro la versione fornita da Balistreri.

“Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante” – ha riferito Alessandro – “La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno tu chiama, e io corro’…“. Al pari di Rudy Zerbi, anche Alessandro Baudo ha conosciuto l’identità del celebre padre solamente in età adulta, dopo la dipartita del genitore adottivo Tullio Formosa. Nel 2017 aveva infatti dichiarato a “Domenica Live”: “Saperlo è stato un po’ uno shock. Anch’io ero padre… Non provo affatto rancore. Lo shock rimane, ma dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti. Pippo è una persona pulita e onesta“. Il conduttore, in effetti, avrebbe sempre vestito i panni dello zio di Alessandro, tenendosi ai margini della sua routine familiare con la mamma Mirella ed il padre adottivo Tullio.

Di sicuro, il figlio Alessandro non ha mentito: la voce del conduttore è ancora squillante, e la sua tempra forte. Pippo Baudo nelle ultime ore si è infatti scagliato contro la categoria dei tassisti, in particolar modo quelli che operano nella Capitale.

Ha infatti riferito ad “Adnkronos”: “Una situazione indegna di una Capitale europea, una delle città più famose e visitate al mondo! C’è una vera e propria dittatura dei tassisti. Vogliono essere i dominatori assoluti della città! Non passano, non rispondono al telefono… Per avere la certezza di un taxi, bisogna chiamare almeno due ore prima. Sono pochi, e vogliono restare in pochi. Davvero, una situazione intollerabile“.